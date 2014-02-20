На Теремках организовали отряды самообороны против "титушек"

Об этом пишут в Facebook активисты, передает Еспресо.TV.

"У нас на Теремках мы зорганизувалися в отряды самообороны от "титушек". Часть защитников организованными группами людей по 50 курирующих район, остальные сидят на телефонах, готовые в любой момент в течение 10 минут могут быть там, где это будет необходимо", - пишет активист Дмитрий.

Друзьям в других районах он рекомендует сделать так же возле своих домов. "Если не отсиживаться и ждать, когда придут к твоей машине или к тебе домой, то можно будет дать достойный отпор завезенным "гастролерам", - убежден Дмитрий.