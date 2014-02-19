В больницах Киева очереди в операционных: у активистов пулевые раны, выбитые глаза, некоторым ампутируют конечности

В Киеве больницы не справляются с потоком пострадавших от событий в центре столицы. Постоянно подвозят новых и новых людей. В 17-й больнице, которая находится на улице Подвысоцкого, именно такая ситуация. Сюда постоянно свозят раненых и места уже почти нет, говорится в сюжете ТСН.

Если утром ранения были связаны с ожогами и гранатами, то сейчас все изменилось. Людей в полусознательном состоянии доставляют в больницу, чтобы оказать помощь. Пациенты утверждают, что это следствие побоев.

Однажды из больницы даже вывозили на каталке тело, закрытое простыней. Врачи не позволяли протестующим посмотреть на того, кого накрыли.

По последним подсчетам в больнице лежат минимум 70 человек. Известно о двух ампутациях, выбитых глазах, поврежденных конечностях. Врачи достают из людей пули - уже образовались очереди в операционные. От наркоза люди отходят прямо у корпуса больницы, потому что внутри для них нет места.