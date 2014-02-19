Евромайдан SOS заявляет о 50 пропавших людях

Об этом сообщается на странице Евромайдан SOS в Facebook, где размещен список фамилий пропавших.

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«Мы обращаем внимание на то, что данный перечень лиц не является исчерпывающим. Он формировался на основе сообщений на нашу «горячую» линию, личных сообщений в социальных сетях и информации из СМИ. Лица, указанные в данном списке , не обязательно причастны к протестам в Киеве или других городах Украины под общим названием «Евромайдан» , - отмечается в сообщении.

В случае, если известно местонахождение или другие сведени об этих людях, просят звонить на «горячую» линию объединения: 0685481241 ; 0666849830 ; 0633379573