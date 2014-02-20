"Правый сектор" отказывается соблюдать перемирие

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал лидер организации Дмитрий Ярош.

"Кто-то там хочет остановить народное восстание путем провозглашение фальшивого перемирия. Официально заявляю, "Правый сектор" не подписывал никаких соглашений и ни с кем ни о чем не договаривался, поэтому наступление восставшего народа должно продолжаться", - написал он.

"Слышал, что господин Якименко (председатель СБУ - УНИАН) объявил о проведении "Антитеррористической операции". В связи с этим, "Правый сектор" объявляет о проведении акции принуждения режимоохранителей к миру. Режим внутренней оккупации надо додавить. Наши собратья в областях тоже перешли в наступление. Это позволяет нам в столице раз и навсегда решить главные вопросы Национальной революции", - пишет Ярош.

Кроме того, лидер "Правого сектора" отметил, что "Мирное наступление", не было подготовлено Штабом национального сопротивления должным образом и из-за этого "повстанцы понесли большие потери".