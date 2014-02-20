Количество погибших в Киеве выросло до 67 - КГГА

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Департамент здравоохранения КГГА информирует, что по состоянию на 15:00 20 февраля за период с 18 февраля в учреждения здравоохранения за медицинской помощью обратился 551 участник массовых мероприятий, происходящих в центре столицы. Госпитализированы 332 человека.

Читайте такжеНа Майдане снайперы отстреливают раненых, пули пробивают бронежилеты ВИДЕО«По состоянию на 15:00 в бюро судебно-медицинской экспертизы доставлены 67 трупов. Среди них девять человек умерли в медицинских учреждениях, подчиненных Департаменту здравоохранения г. Киева», - говорится в сообщении.

Информацию о состоянии госпитализированных их близкие и родные могут узнать по телефону горячей линии: 15-03.

По информации пресс-службы, больницы Киева работают в штатном режиме и в полном объеме оказывают медицинскую помощь как киевлянам, так и жителям других городов Украины, которые находятся в столице. Об этом сообщила и.о. директора Департамента здравоохранения Алла Арешкович.

Читайте такжеКровавое противостояние на Майдане Незалежности. Видео и текстовая онлайн-трансляцияОна также отметила, что все медицинские учреждения города обеспечены медикаментами, изделиями медицинского назначения и расходными материалами. Медицинская помощь пострадавшим во время массовых акций в центре Киева оказывается безотказно и круглосуточно.

«Сегодня мы дополнительно получили медикаменты, изделия медицинского назначения, инфузионные растворы в виде гуманитарной помощи. Медучреждения полностью обеспечены и иммунобиологическими препаратами - противостолбнячными и противогангренозными сыворотками. Стоит заметить, что по инициативе Министерства здравоохранения Украины мы получили поддержку академических учреждений - шести институтов - в оказании высокоспециализированной медицинской помощи пострадавшим как на базе этих учреждений, так и в условиях городских больниц», - подчеркнула Арешкович.

Она также отметила, что несмотря на повышенную нагрузку на все медицинские службы, медики столицы находятся на своих рабочих местах и самоотверженно работают, делая все необходимое, чтобы ни один человек не остался без помощи.