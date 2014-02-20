Рада проголосовала за прекращение огня

За такое постановление с поправками Литвина и Порошенко проголосовали 236 депутатов.

Так постановление обязывает прекратить огонь, войска и ВВ - должны вернуться в места постоянной дислокации. Также постановление предусматривает запрет использования оружия, сообщает Украинская правда.

Также постановление запрещает блокировать транспортные коммуникации, ограничивать передвижение транспорта.

Кабинету министров и органам государственной власти поручено запретить выполнять программу антитеррористических мероприятий.

Кроме того, в постановлении отмечается, что чрезвычайное положение может ввести только Верховная Рада.

Депутаты голосовали стоя.

А после принятия постановления они стоя запели гимн.