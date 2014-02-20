Рада проголосовала за прекращение огня
22:22, 20 февраля 2014Политика
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Депутаты поддержали постановление в целом, которая ставит целью возвращение прекращение огня и возвращение всех силовиков в казармы.
inpress.ua
За такое постановление с поправками Литвина и Порошенко проголосовали 236 депутатов.
Так постановление обязывает прекратить огонь, войска и ВВ - должны вернуться в места постоянной дислокации. Также постановление предусматривает запрет использования оружия, сообщает Украинская правда.
Также постановление запрещает блокировать транспортные коммуникации, ограничивать передвижение транспорта.
Кабинету министров и органам государственной власти поручено запретить выполнять программу антитеррористических мероприятий.
Кроме того, в постановлении отмечается, что чрезвычайное положение может ввести только Верховная Рада.
Депутаты голосовали стоя.
А после принятия постановления они стоя запели гимн.
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