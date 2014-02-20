Завершились переговоры Януковича с европейскими министрами

Об этом написал пресс-секретарь польского министра Марчин Войчеховский на своем Twitter.

"Конец переговоров министров иностранных дел Польши, Франции и Германии с Президентом В.Януковичем. Министры направляются в представительства Еврокомиссии в Киеве", - написал он.

Пресс-секретарь ранее сообщал, что встреча началась более шести часов назад.

По неофициальной информации, она прерывалась из-за того, что Президент Украины звонил президента России Владимира Путина.