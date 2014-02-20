Завершились переговоры Януковича с европейскими министрами
17:17, 20 февраля 2014Политика
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В Киеве завершились переговоры Президента Украины Виктора Януковича с министрами иностранных дел Польши, Германии и Франции.
Об этом написал пресс-секретарь польского министра Марчин Войчеховский на своем Twitter.
"Конец переговоров министров иностранных дел Польши, Франции и Германии с Президентом В.Януковичем. Министры направляются в представительства Еврокомиссии в Киеве", - написал он.
Пресс-секретарь ранее сообщал, что встреча началась более шести часов назад.
По неофициальной информации, она прерывалась из-за того, что Президент Украины звонил президента России Владимира Путина.
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