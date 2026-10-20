В НАТО предупредили Зеленского, что Трамп может заблокировать поставки оружия, - Bloomberg

Это может привести к тому, что Украину вынудят согласиться на болезненные условия завершения войны с Россией.

Конфликт между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским начинает подрывать способность Украины к самообороне, поскольку ставит под угрозу поставки Украине оружия по программе PURL. Об этом пишет Bloomberg.

Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, высокопоставленные представители НАТО обеспокоены тем, что отношения между Зеленским и президентом США, возможно, уже не подлежат восстановлению. Это может привести к тому, что Украину вынудят согласиться на болезненные условия завершения войны с Россией.

"Представители НАТО призвали Украину попытаться снизить напряженность в отношениях с США. Если Зеленский не пойдет на это, то – учитывая непредсказуемость Трампа – под угрозой могут оказаться и поставки американских вооружений, которые финансируются преимущественно европейскими странами в рамках программы PURL", - говорится в статье.

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По словам одного из собеседников издания, за кулисами европейцы пытаются наладить отношения с администрацией Трампа. При этом, по словам другого источника, планов поездки в Вашингтон пока нет – подобные визиты предпринимались в прошлом во время предыдущих трений между Зеленским и Трампом.

Трамп, который настаивает на том, чтобы европейские лидеры взяли на себя основную часть расходов по оказанию помощи Украине, усиливает давление – причем, как считают многие аналитики и даже всё больше его союзников-республиканцев в Конгрессе, он делает это, поддерживая не ту сторону конфликта. Он не только ограничивает поставки наступательных вооружений Украине, но и подрывает ключевые оборонительные возможности, такие как системы противовоздушной обороны.

В воскресенье госсекретаря Марко Рубио спросили, можно ли считать отношения между двумя администрациями (уходящей и приходящей) окончательно испорченными. Он ушел от прямого ответа, заявив, что цель Трампа – положить конец войне.

"Он готов сделать все, что в его силах, чтобы добиться завершения конфликта – даже если для этого придется подтолкнуть обе стороны к такому результату", – сказал Рубио.

План Трампа по Украине

Как пишет WP, Трамп намерен принудить Украину к мирному соглашению до декабря – именно на этот месяц он пригласил Путина присоединиться к нему на саммите лидеров стран "Группы двадцати" (G20) в Майами. При этом Россия пытается использовать администрацию Трампа, чтобы добиться от украинцев сдачи Донбасса.

NYT пишет, что Трамп решительно настроен навязать Украине мирное соглашение и заставить её отказаться от части восточных территорий. По данным издания, США аргументируют это тем, что благодаря такому соглашению Киев сможет заработать деньги. Для этого нужно лишь отказаться от "красных линий".

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