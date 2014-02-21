Митингующим не советуют выходить за пределы Майдана, предупреждают о снайперах

На Майдане прошла первая впервые за последнее время спокойная ночь. Не раздавались взрывы светошумовых гранат, не летят коктейли Молотова.

Как передает корреспондент Радио Свобода, силовиков вблизи баррикад не видно.

В то же время активистам Майдана их руководители категорически не рекомендуют выходить за периметр, опасаясь снайперов.

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Поздно вечером 20 февраля Верховная Рада голосами 236 депутатов осудила применение насилия, которое привело к гибели мирных граждан и запретила проведения «антитеррористической операции», объявленной СБУ. В соответствии с принятым депутатами постановлением, подразделения МВД и других силовых структур должны вернуться в места постоянной дислокации.