Митингующим не советуют выходить за пределы Майдана, предупреждают о снайперах
На Майдане не слышно взрывов.
На Майдане прошла первая впервые за последнее время спокойная ночь. Не раздавались взрывы светошумовых гранат, не летят коктейли Молотова.
Как передает корреспондент Радио Свобода, силовиков вблизи баррикад не видно.
В то же время активистам Майдана их руководители категорически не рекомендуют выходить за периметр, опасаясь снайперов.
Читайте такжеЮрий Луценко призвал львовских силовиков ехать на Майдан в Киев
Поздно вечером 20 февраля Верховная Рада голосами 236 депутатов осудила применение насилия, которое привело к гибели мирных граждан и запретила проведения «антитеррористической операции», объявленной СБУ. В соответствии с принятым депутатами постановлением, подразделения МВД и других силовых структур должны вернуться в места постоянной дислокации.