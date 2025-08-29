УНИАН (Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей) – первое в Украине и самое большое независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных медиа страны, самый цитируемый источник новостей о событиях в стране.

Производит новости на трех языках: украинском, русском и английском, распространяя их через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборок анонсов и популярный в Украине информационный портал unian.ua (основная украиноязычная версия, unian.net – русскоязычная версия, unian.info – англоязычная версия).

Новостной портал unian.ua – крупнейший в Украине информационный ресурс, с посещаемостью более 15 миллионов читателей в месяц, освещающий широкий спектр событий из политической, экономической и социальной жизни страны и мира, новости сферы туризма, игровой индустрии, шоу-бизнеса, спорта, экологии, науки и медицины.

Unian.ua первым среди украинских медиа внедрил возможность прослушивания публикуемых новостей – для слабовидящих и людей, предпочитающих воспринимать аудиоинформацию.



Бренд УНИАН представлен во всех крупнейших социальных сетях: Facebook (390 тысяч подписчиков), Twitter (135 тысяч подписчиков), Instagram, и мессенджерах Viber и Телеграм.

Фотосервис УНИАН – первая и крупнейшая в Украине служба производства и распространения новостного фотоконтента, основанная в 1999 году. В миллионах эксклюзивных фотографий корреспондентов УНИАН запечатлена вся новейшая история Украины, все украинские революции и важнейшие события в жизни страны. Фото УНИАН публиковались и публикуются в тысячах средств массовой информации десятков стран мира, используются в многочисленных документальных и художественных фильмах и телепередачах.

Пресс-центр УНИАН, расположенный в самом центре Киева, по адресу Крещатик, 2 – наиболее популярный зал для проведения публичных медиа-мероприятий (пресс-мероприятий, круглых столов, брифингов) в Украине, оснащен собственной телестудией для проведения прямых телевизионных трансляций событий, происходящих в нем.

Помимо этого, УНИАН предоставляет услуги медиамониторинга и открытый бесплатный сервис УНИАН Погода, обеспечивающий самые точные и долгосрочные прогнозы погоды в Украине и мире на украинском рынке специализированных СМИ благодаря партнерству с международным лидером в области формирования прогнозов погоды, компанией Foreca.

Партнерами УНИАН в обмене и распространении информации являются ведущие мировые информационные агентства Thompson Reuters и Bloomberg, подписчиками и клиентами – крупнейшие украинские и международные корпорации («The Coca Cola Company», «Siemens», «Phillip Morris Украина», «Eset», «P&G», НАК «Энергоатом», «Укрлендфарминг», «Укрэнерго», «Carlsberg Украина», «Киевстар», «Vodafone», «Укрнафта» и другие), центральные органы власти Украины (такие, как Верховная Рада Украины, Национальный банк, Министерство Иностранных дел, Служба безопасности Украины и другие), многочисленные дипломатические представительства и посольства различных государств и международных организация (ОБСЕ, Представительство Еврокомиссии в Украине и прочие), влиятельные международные средства массовой информации – BBC, Der Spiegel, The Times и так далее.

Главными принципами работы УНИАН являются оперативность, быстрота информирования своей аудитории о всех важных событиях, происходящих в стране и мире, точность и полнота передаваемой информации. Аналитические статьи и экспертные мнения, публикуемые УНИАН, в полной мере объясняют читателям, что означают те или иные события и каким будет их влияние на жизнь Украины в будущем.