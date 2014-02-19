МВД: Милиция не использует огнестрельное оружие, в митингующих стреляли "агрессивно настроенные" активисты

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Управления по связям с общественностью Министерства внутренних дел.

Как утверждают в МВД, правоохранители используют исключительно устройства для отстрела травматических патронов.

«При охране общественного порядка и локализации массовых беспорядков в центре Киева сотрудники милиции и военнослужащие внутренних войск МВД Украины не используют огнестрельное оружие», - говорится в сообщении.

Читайте такжеАрбузов заверил Фюле, что боевое оружие милиция применять не будетПри этом в МВД заявили, что, «учитывая характер ранений у погибших гражданских лиц (слепые ранения, ранения в затылок), а также характеристики изымаемого оружия, можно предположить, что эти телесные повреждения могли быть нанесены пострадавшим самими же агрессивно настроенными протестующими”.

Также в УСО отметили, что «вчера при освобождении улиц Киева от участников массовых беспорядков милиционеры выявляли оружие, которое бросали злоумышленники, когда бежали».

Читайте такжеКубив назвал задержанных с оружием активистов титушками МВДКак сообщал УНИАН, по данным Минздрава, во время столкновений между протестующими и правоохранителями в Киеве по состоянию на 6.00 19 февраля погибли 25 человек.

”Умерли 25 человек: восемь из них - после госпитализации в городские учреждения здравоохранения (в том числе журналист газеты ”Вести” ), четыре в госпитале МВД, 13 погибших были доставлены в Киевское городское клиническое бюро судебно-медицинской экспертизы”, - говорится в сообщении.

Читайте такжеВо время противостояния в Киеве погибли уже 25 человек, 241 человек госпитализирован - КГГАТем временем на Майдане заявляют, что число погибших во время столкновений в Киеве приближается к трем десяткам. По данным руководителя медицинской службы Майдана Олега Мусия, жертвами противостояния стали 20 митингующих, еще около полутысячи ранены.