МВД заявляет о смерти второго милиционера
19:15, 18 февраля 2014Политика
0
Сегодня в уличных боях в Киеве погибло уже два милиционера. Один погиб от огнестрельного ранения в шею. Второй умер на операционном столе – врачи не смогли его спасти.
В столкновениях в Киеве погибло уже два милиционера / Reuters
Об этом на пресс-конференции сообщил пресс-секретер МВД Сергей Бурлаков.
"Второй милиционер, которого врачи оперировали, умер", - сказал Бурлаков. он был в состоянии клинической смерти.
Ранее сообщалось о смерти одного милиционера. Причиной гибели было огнестрельное ранение в шею.
Как сообщал УНИАН, по предваритеьным данным со стороны протестущих в уличных беспорядках в Киеве погибло уже 8 человек.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter