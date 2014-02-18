МВД заявляет о смерти второго милиционера

Об этом на пресс-конференции сообщил пресс-секретер МВД Сергей Бурлаков.

"Второй милиционер, которого врачи оперировали, умер", - сказал Бурлаков. он был в состоянии клинической смерти.

Ранее сообщалось о смерти одного милиционера. Причиной гибели было огнестрельное ранение в шею.

Как сообщал УНИАН, по предваритеьным данным со стороны протестущих в уличных беспорядках в Киеве погибло уже 8 человек.