На Борщаговке в Киеве расстрелян патруль ГАИ. Убиты два инспектора, третий ранен

На Борщаговке по адресу ул. Симиренко 27 (Борщаговка) г. Киева был расстрелян патруль ГАИ. Событие произошло примерно в 1.10 ночи 19 февраля 2014 года.

Как сообщает сайт "Дорожного контроля", очевидец своими глазами видел два трупа инспекторов. Третий, окровавленный, ходил рядом. На месте много милиции. МВД официально уже подтвердило эту информацию. Сейчас выясняются причины и обстоятельства трагедии

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