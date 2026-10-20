В Киеве прилет возле Северного моста: что сейчас с общественным транспортом, - КГГА

Во время атаки россиян на Киев произошел обстрел вблизи Северного моста в Киеве. Мост не пострадал, но движение транспорта может быть затруднено.
Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Киевской городской государственной администрации, которая поясняет, что это связано с необходимостью документирования правоохранительными органами последствий атаки вблизи моста.
"Также возможны отклонения от графика движения общественного транспорта, курсирующего по мосту. Просим пассажиров учитывать это при планировании поездок", – говорится в сообщении.
Другие последствия атаки россиян
В то же время мэр Киева Виталий Кличко ранее сообщал о других последствиях атаки на город. В частности, он отметил, что в Голосеевском районе столицы обломки попали в верхние этажи медицинского учреждения.
"Двое пострадавших в Голосеевском районе в результате попадания обломков в здание медицинского учреждения. Помощь пострадавшим медики оказали на месте", – написал он.
Кроме того, мэр сообщил, что в Деснянском районе произошло падение беспилотника на открытой территории возле зеленой зоны. Экстренные службы направляются на место.
Киевская городская военная администрация заявляет, что число пострадавших в результате вражеской атаки возросло до трех человек.
Удар по больнице
Также Сергей Корецкий, премьер-министр Украины, заявил, что россияне нанесли удар по операционной Института Стражеска Национальной академии медицинских наук в Киеве.
"Это уже второй раз. В прошлом году удар пришелся на четвертый этаж института, а теперь – на шестой, где расположена операционная. К счастью, обошлось без погибших. Один пациент получил ранение, ему оказали всю необходимую помощь", – заявил глава правительства.
Он подчеркнул, что этот институт спасает людей с сердечными заболеваниями со всей Украины. "Здесь оперируют, выхаживают после инфарктов и возвращают людям жизнь", – добавил Корецкий.
Удары россиян по Украине
Как сообщал УНИАН, 19 октября россияне нанесли удар дроном по центральному парку Новой Водолаги в Харьковской области. Там находилось много людей, в частности, семьи с детьми.
В результате атаки погибли двое детей и трое взрослых. Погибли три женщины и две девочки (11 и 1,2 года). Кроме того, пострадали 15 человек, из них 7 детей.
Сегодня утром, 20 октября, российские захватчики нанесли удар с помощью дронов по Киеву и его окрестностям. В Фастовском районе, на трассе Киев – Одесса, горели автомобили. Киевская областная прокуратура сообщила, что удар пришелся по поселку Чабаны, недалеко от одного из торговых центров. По предварительным данным, трое человек погибли, ещё четверо получили ранения.