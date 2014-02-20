Дом профсоюзов выгорел дотла

Вместо мебели - одни обугленные головешки. На восстановление здания уйдут годы. Убытки тянут на миллионы, пишет Gazeta.ua.

Напомним, вчера ночью неизвестные устроили пожар в Доме профсоюзов, расположенном на столичном Майдане Независимости.

Оппозиция обвинила в поджоге подосланных милицией провокаторов.

В свою очередь, Министерство внутренних дел заявило, что в поджоге Дома профсоюзов в Киеве виновны активисты "Правого сектора". "Причиной поджога могло стать стремление злоумышленников скрыть наличие в здании оружия и взрывчатки", - считают в МВД.

По данным Главного управления ДСНС в г. Киев, во время пожара в столичном Доме профсоюзов работникам Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям удалось спасти 41 человека.

Вместе с тем, уже после нейтрализации огня там было найдено тело человека. Его медики принесли в Михайловский собор. По их словам, это не единственное обгоревшее тело, обнаруженное в Доме профсоюзов.