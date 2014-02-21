Рыбак заявил, что подписал постановление ВР о прекращении огня
После этого депутаты минутой молчания почтили память погибших накануне людей.
Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак заявляет, что подписал принятое 20 февраля постановление парламента относительно осуждения применения силы, что привело к гибели людей.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня во время заседания парламента.
После этого депутаты минутой молчания почтили память погибших накануне людей.
Оппозиция в это время кричала “Позор!”.
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Как сообщал УНИАН, вечером 20 февраля Верховная Рада на своем экстренном заседании приняла постановление, которым осудила применение насилия, что привело к гибели граждан Украины, пыток, истязаний и других преступлений против человечности.
Своим постановлением Верховная Рада Украины обязала Кабинет министров, СБУ, Министерство внутренних дел, Министерство обороны Украины и другие военизированные группировки немедленно прекратить применение силы и запретить использование любых видов оружия и специальных средств против граждан Украины.
Также ВР запретила проведение антитеррористической операции, решение о проведении которой было объявлено СБУ и антитеррористическим центром.
Парламент обязал СБУ и МВД безотлагательно отменить решение о проведении на территории Украины антитеррористической операции и обеспечить возвращение военнослужащих к местам их постоянной дислокации.
Вместе с тем, это экстренное заседание ВР не вел спикер парламента Рыбак, а его заместитель Руслан Кошулинский.
Сегодня, 21 февраля, в оппозиции заявили, что будут инициировать отставку Рыбака с должности председателя ВР, если он не подпишет принятый парламентом постановление о выводе силовиков из центра Киева.