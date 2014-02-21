Рыбак заявил, что подписал постановление ВР о прекращении огня

Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак заявляет, что подписал принятое 20 февраля постановление парламента относительно осуждения применения силы, что привело к гибели людей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня во время заседания парламента.

После этого депутаты минутой молчания почтили память погибших накануне людей.

Оппозиция в это время кричала “Позор!”.

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Как сообщал УНИАН, вечером 20 февраля Верховная Рада на своем экстренном заседании приняла постановление, которым осудила применение насилия, что привело к гибели граждан Украины, пыток, истязаний и других преступлений против человечности.

Своим постановлением Верховная Рада Украины обязала Кабинет министров, СБУ, Министерство внутренних дел, Министерство обороны Украины и другие военизированные группировки немедленно прекратить применение силы и запретить использование любых видов оружия и специальных средств против граждан Украины.

Также ВР запретила проведение антитеррористической операции, решение о проведении которой было объявлено СБУ и антитеррористическим центром.

Парламент обязал СБУ и МВД безотлагательно отменить решение о проведении на территории Украины антитеррористической операции и обеспечить возвращение военнослужащих к местам их постоянной дислокации.

Вместе с тем, это экстренное заседание ВР не вел спикер парламента Рыбак, а его заместитель Руслан Кошулинский.

Сегодня, 21 февраля, в оппозиции заявили, что будут инициировать отставку Рыбака с должности председателя ВР, если он не подпишет принятый парламентом постановление о выводе силовиков из центра Киева.