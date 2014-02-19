Портнов призывает протестующих сдаваться

Об этом говорится в его заявлении, обнародованном на сайте президента.

"Сегодняшние правонарушения имеют признаки особо тяжких преступлений. Захват оружия, подразделений и помещений органов внутренних дел и безопасности, другие действия строго караются Законом", - цитирует Портнова УП.

Читайте такжеЯнукович обратился к народу: меня пытались склонить к жестким вариантам

"Закон дает четкое определение: общественно опасная деятельность, которая заключается в сознательном, целенаправленном применении насилия путем поджогов, убийств, пыток, запугивания населения и органов власти, или воплощением других посягательств на жизнь или здоровье ни в чем не повинных людей, или угроза совершения преступных действий с целью достижения преступных целей, называется терроризмом", - напомнил заместитель главы АП.

"Общественно опасная деятельность будет наказываться самым строгим образом. Призываем всех, кто совершил эти преступления, сдать оружие и избежать сурового наказания", - добавил Портнов.

"Требуем немедленно прекратить незаконные действия. Сдаться правоохранительным органам. Освободить все захваченные помещения и транспортные коммуникации. Сделать это необходимо ради сохранения мира и спокойствия в нашей стране. Ради сохранения единства нашего государства и гражданского спокойствия", - подчеркнул он.