В Киеве от огнестрельного ранения умер десятый правоохранитель - МВД

В Киеве от огнестрельного ранения умер уже десятый милиционер. Смерть наступила в результате огнестрельного ранения в грудь. Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

Всего за время массовых беспорядков, которые начались вчера в Киеве, пострадали 383 работника милиции и военнослужащих внутренних войск. Из них 350 - госпитализированы. 83 - получили огнестрельные ранения.

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Как сообщал УНИАН, 18 февраля в Киеве возобновилось противостояние между протестующими на Площади и силовиками. По предварительным данным, погибли 25 человек, более тысячи ранены, сотни госпитализированы.