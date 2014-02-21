В лагере митингующих на Майдане горела палатка
00:55, 21 февраля 2014Политика
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В лагере участников акции протеста на Майдане Независимости горела палатка
Как передает корреспондент УНИАН, палатка расположена неподалеку от здания КГГА внезапно загорелась.
По информации очевидцев, пострадавших нет, а причиной возникновения пламени стало неосторожное обращение с огнем.
Кроме того непосредственно на Майдане Независимости, возле кафе Макдональдс неизвестный бросил бутылку. Сейчас на место происшествия вызваны специалисты, которые должны определить, что находится в этой емкости.
В целом ситуация на Майдане пока спокойная. На центральной площади Киева находится несколько тысяч человек. Определить точнее количество людей трудно, поскольку на Майдане почти полностью отсутствует освещение.
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