Митингующие оттеснили "Беркут" с Майдана и заняли Октябрьский дворец
09:17, 20 февраля 2014Политика
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В Киеве митингующие заняли Октябрьский дворец и пошли в наступление организованными колоннами.
Как передает корреспондент УНИАН, «Беркут» отошел к улице Ольгинской и продолжает использовать гранаты со слезоточивым газом.
Однако, митингующие продолжают наступление.
Митингующих на улице Институтской около 3 тысяч.
Сейчас часть демонстрантов активно укрепляют баррикады с помощью покрышек, элементов железного забора, палок, бочек и других приспособлений.
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