Митингующие оттеснили "Беркут" с Майдана и заняли Октябрьский дворец

09:17, 20 февраля 2014
Политика
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В Киеве митингующие заняли Октябрьский дворец и пошли в наступление организованными колоннами.

Как передает корреспондент УНИАН, «Беркут» отошел к улице Ольгинской и продолжает использовать гранаты со слезоточивым газом.

Однако, митингующие продолжают наступление.

Митингующих на улице Институтской около 3 тысяч.

Сейчас часть демонстрантов активно укрепляют баррикады с помощью покрышек, элементов железного забора, палок, бочек и других приспособлений.

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