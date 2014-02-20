В Днепровском районе Киева происходит эвакуация детей из школ

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, в школе № 183 детей старших классов не выпускают из школы без сопровождения взрослых.

Классные руководители просят детей «звонить, родителям, старшим братьям или сестрам, бабушкам, дедушкам, соседям… Кому угодно из взрослых, чтобы пришли и забрали».

Женщина-охранник на входе в школу также выпускает детей, только в сопровождении взрослых. Возле входа в школу образовалась небольшая давка из-за большого количества людей.

На вопрос корреспондента УНИАН о том, что происходит последовал короткий ответ: «Пришла телефонограмма».