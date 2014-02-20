"Перемирие" на Майдане: взрывы продолжаются, дороги перекрыли автоматчики

Кое-где в сторону правоохранителей летят коктейли Молотова, пишет Украинская правда.

Также продолжает гореть Дом профсоюзов: огонь вырывается из окон, выходящих на Крещатик.

Вместе с тем Євромайдан SOS сообщает о том, что в центре Киева МВД перекрывает прямой заезд на Крещатик возле ЦУМа.

"Сейчас там стоят несколько машин ГАИ, они разворачивают все машины, которые направляются в центр. Никаких оснований блокировки дорожного движения, кроме как выполнение указаний Захарченко, у гаишников нет", - говорится в сообщении.

Как сообщает журналист Святослав Цеголко в своем Facebook, Майдан заблокирован многими блокпостами ГАИ.

"Проехать к Михайловскому собору невозможно. У главка (МВД на вул.Володимирськый 15) стоит блокпост из трех инспекторов и двух автоматчиков. На вопрос, почему нельзя, отвечают: в связи с событиями", - отметил он.

"Также заблокированы все улочки, спускающиеся с Владимирской к Майдану. Я насчитал 8 блокпостов. На каждом минимум два автоматчика. Единственный проезд к Майдану - со стороны Бессарабки", - добавил он.

"На баррикаде у стеллы Независимости, ожесточенные дискуссии, стоит или не стоит соблюдать перемирие. Большинство за, но раз в минуту летят фейерверки. Со сцены призывают "экономить припасы". Со стороны спецназовцев работает водомет. Перемирия пока нет", - отметил Цеголко.

Вместе с тем в эфире "Громадского ТВ" сообщают, что на Львовской площади и на перекрестке с ул.Ярославов Вал стоят сразу несколько постов ГАИ.

На месте присутствует нардеп Леся Оробец, пытаясь получить разъяснение от сотрудников ГАИ о причине недопуска машин на Майдан.