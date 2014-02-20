Правительственный квартал в Киеве пуст - нет ни автомобилей, ни людей
Правительственный квартал пуст, с улиц позабирали все автомобили, совсем нет людей.
Как передает корреспондент УНИАН, на улице Грушевского, напротив парламента, стоят десятки милицейских автомобилей, БТР, который перекрывает дорогу по улице Шелковичной, а также 2 водомета.
Кроме того, на углу Липской и Институтской построена баррикада из бетонных блоков.
Во дворе ВР очень много милиционеров, часть из них отдыхают, сидя прямо на земле.
Видно, эти люди вернулись с места противостояния на Майдане, поскольку у них закопченные лица.
Кроме этого, во дворе ВР стоит еще один водомет.
Возле лагерей сторонников власти в Мариинском парке людей в гражданском нет, остались только палатки.
Как сообщал УНИАН, сейчас депутаты от оппозиции, внефракционные и часть депутатов из фракции Партии регионов собираются в парламенте, что принять решения, необходимые для спасения государства.