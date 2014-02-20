Правительственный квартал в Киеве пуст - нет ни автомобилей, ни людей

Как передает корреспондент УНИАН, на улице Грушевского, напротив парламента, стоят десятки милицейских автомобилей, БТР, который перекрывает дорогу по улице Шелковичной, а также 2 водомета.

Кроме того, на углу Липской и Институтской построена баррикада из бетонных блоков.

Во дворе ВР очень много милиционеров, часть из них отдыхают, сидя прямо на земле.

Видно, эти люди вернулись с места противостояния на Майдане, поскольку у них закопченные лица.

Кроме этого, во дворе ВР стоит еще один водомет.

Возле лагерей сторонников власти в Мариинском парке людей в гражданском нет, остались только палатки.

Как сообщал УНИАН, сейчас депутаты от оппозиции, внефракционные и часть депутатов из фракции Партии регионов собираются в парламенте, что принять решения, необходимые для спасения государства.