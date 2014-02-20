Милиции выдали боевое оружие - Захарченко

Силовикам выдано боевое оружие и оно будет применено в соответствии с Законом Украины «О милиции».

Об этом сообщил министр внутренних дел Виталий Захарченко в обращении к гражданам Украины.

Читайте такжеАктивисты просят силовиков отлавливать снайперов«В рамках работы Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины мной подписаны соответствующие приказы - правоохранителям выдано боевое оружие и оно будет применяться в соответствии с Законом Украины «О милиции», - отмечается в обращении.