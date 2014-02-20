Милиции выдали боевое оружие - Захарченко
16:02, 20 февраля 2014Политика
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И.о. министра внутренних дел Виталий Захарченко заявил, что правоохранителям выдано боевое оружие и оно "будет применяться в соответствии с законом"
Милиционерам позволили применять боевое оружие
Силовикам выдано боевое оружие и оно будет применено в соответствии с Законом Украины «О милиции».
Об этом сообщил министр внутренних дел Виталий Захарченко в обращении к гражданам Украины.
Читайте такжеАктивисты просят силовиков отлавливать снайперов«В рамках работы Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины мной подписаны соответствующие приказы - правоохранителям выдано боевое оружие и оно будет применяться в соответствии с Законом Украины «О милиции», - отмечается в обращении.
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