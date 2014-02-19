На Майдане сейчас митингующих вдвое больше чем силовиков

Как передает корреспондент УНИАН, половина Майдана Независимости выжженна, сожжено все вокруг монумента Независимости до елки и памятника основателям Киева - Кию, Щеку, Хориву и Лыбеди.

Также все сожжено вокруг Дома профсоюзов со стороны Европейской площади. Сам дом наполовину выгорел.

Митингующие сосредоточились в основном возле сцены Майдана, с которой раздаются призывы ко всем записываться в Самооборону и “присоединяться к передовой”.

Читайте такжеНа Майдане Независимости разобрали почти всю брусчаткуДемонстрантов оттеснили до уровня проезжей части Крещатика. Граница Внутренних войск сосредоточена возле гостиницы “Крещатик” и возле стелы Независимости.

Между митингующими и правоохранительными органами - буферная зона в 100 м. Со стороны Внутренних войск непрерывно работает пожарный гидрант, который гасит горящие баррикады.

Активных действий не происходит. Митингующие бросают камни в “Беркут”, на что спецназовцы отвечают свето-шумовыми гранатами.

На улице Институтской стоят 15 карет скорой помощи, 2 пожарные машины и около десяти машин различной спецтехники.