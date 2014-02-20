Протестующие укрепляют баррикаду возле улицы Богдана Хмельницкого
11:19, 20 февраля 2014Политика
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Протестующие укрепляют баррикаду возле улицы Богдана Хмельницкого.
Как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время на этой баррикаде находится около тысячи человек.
Пропускной режим через эту баррикаду осложнен, активисты предупреждают о высокой вероятности нападения «титушек» со стороны Бессарабской площади.
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Однако пока большого скопления молодчиков на Бессарабке не наблюдается.
По улицам Богдана Хмельницкого и Крещатик постоянно курсируют автомобили скорой медицинской помощи.
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