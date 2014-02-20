Десятки бойцов внутренних войск сдались в плен самообороны Евромайдана

12:17, 20 февраля 2014
Политика
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Десятки бойцов внутренних войск с улицы Грушевского сдались в плен самообороны Евромайдана.

Бойцы ВВ сдали сдаваться в плен, @ChristopherJM

Они сдаются под гарантии безопасности. Самооборона Майдана им дает коридор через толпу и пытается обеспечить, чтобы их не побии, сообщает РБК-Украина.

Бойцы идут с Грушевского через Европейскую площадь на Майдан.

В плен попали, как отмечается, «рядовые военнослужащие», офицеров среди них не наблюдается.

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