Десятки бойцов внутренних войск сдались в плен самообороны Евромайдана

Они сдаются под гарантии безопасности. Самооборона Майдана им дает коридор через толпу и пытается обеспечить, чтобы их не побии, сообщает РБК-Украина.

Бойцы идут с Грушевского через Европейскую площадь на Майдан.

В плен попали, как отмечается, «рядовые военнослужащие», офицеров среди них не наблюдается.