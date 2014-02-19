На Майдане милиция бросает светошумовые гранаты, митингующие обороняются петардами

На Майдане Независимости в Киеве сейчас в целом сохраняется спокойная обстановка, лишь изредка митингующие и милиция прибегают к каким-то действиям.

Как передает корреспондент УНИАН, милиция бросает одиночные светошумовые гранаты. Митингующие стреляют в основном петардами. Однако, это не носит какого-то массового характера.

Читайте такжеОппозиция требует от Януковича ввести полное перемирие

В целом люди на Майдане занимаются разными делами, в частности, пополняют запасы камней, готовят и раздают еду.

Периодически на Майдане исчезает связь.

В центр столицы на улицу Крещатик прибывает большое количество людей. Продолжается поселение новоприбывших, в частности, со сцены Майдана было сделано объявление, что в помещении Киевской горгосадминистрации снова заработали общественная столовая для всех желающих и медпункт.