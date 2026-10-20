В ряде районов Киева после 'прилета' возникли масштабные проблемы с электричеством

Отключение электроэнергии произошло после попадания в один из энергообъектов в Шевченковском районе.

В Киеве из-за атаки на энергообъекты столицы частично обесточены четыре района. Как сообщили в ДТЭК, отключение электроэнергии зафиксировано в Шевченковском, Святошинском, Соломенском и Печерском районах.

"Энергетики уже работают, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение", - отметили в компании.

Ранее мэр Виталий Кличко сообщил о попадании в один из энергообъектов в Шевченковском районе.

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Тогда же на некоторое время из-за отключения электричества остановилось метро и другой электротранспорт в столице, впоследствии движение было возобновлено.

В "Укрэнерго" добавили, что после окончания воздушной тревоги энергетики приступили к оценке последствий атаки и аварийно-восстановительным работам.

"Параллельно специалисты восстанавливают электроснабжение по резервным схемам. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома киевлян", - говорится в сообщении.

Ситуация в энергетике - другие новости

В результате вражеских обстрелов к утру 20 октября зафиксированы новые отключения электроэнергии в 12 областях Украины - Кировоградской, Житомирской, Львовской, Одесской, Ривненской, Тернопольской, Хмельницкой, Запорожской, Донецкой, Харьковской, Сумской и Черниговской областях, сообщало "Укрэнерго".

Большинство многоквартирных домов в Киеве готовы к началу отопительного сезона. Однако около 20% домов не обеспечены резервным теплоснабжением и находятся в зоне повышенного риска, рассказал УНИАН директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

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