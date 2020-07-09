Коронавирус непредсказуем, его ход трудно прогнозировать - врач-инфекционист

Терапия остается очень сложной, поскольку трудно предсказать течение болезни.

На сегодняшний день врачи-инфекционисты уже намного увереннее себя чувствуют в лечении больных COVID-19 (насколько это возможно в данной ситуации), чем несколько месяцев назад.

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Об этом рассказала киевская врач-инфекционист, заведующая кафедрой Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца Ольга Голубовская, сообщает ТСН. По ее словам, сегодня для лечения COVID-19 есть достаточно эффективные методы терапии, которые пока не имеют четкой доказательной базы, а та, которая появляется, бывает достаточно противоречивой и спорной.

"Основные хорошо зарекомендовавшие препараты нам удалось, благодаря воле министра (принимающего окончательное решение), внести в протоколы еще три месяца назад. Иначе, друзья, лечить было бы нечем. За много лет моей профессиональной жизни никогда не сталкивалась с такими трудностями в подготовке нормативных документов", - отметила Голубовская.

Инфекционист рассказала, как коронавирусом заразилась ее 48-летняя коллега, как у нее быстро развивалась болезнь и стремительно ухудшалось состояние. И только своевременно назначенная терапия привела практически симметрично к такой же быстрой положительной динамике.

"Затягивание с лечением в данном случае однозначно привело бы к неконтролируемому или слабо контролируемому процессу с плохим прогнозом", - подчеркнула Голубовская.

Врач отметила, что в целом терапия остается очень сложной, потому что трудно предсказать, у кого как будет протекать заболевание, кто преподнесет неприятные сюрпризы в разные периоды болезни, где эта временная грань для различных методов лечения и тому подобное.

"Однако на сегодняшний день вырисовывается четкая тенденция - путем тщательного динамичного наблюдения надо уметь выделять угрожающие состояния, риски тяжелого течения и радикально вмешиваться серьезными препаратами до развития крайне тяжелых состояний. Конечно, в критических условиях работы это бывает трудно. Но по-другому никак.", - подытожила врач.

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