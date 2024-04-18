Больше всего спорят и скандалят с сотрудниками ТЦК те, кто имеет бронь и знает, что их не мобилизуют.

В течение двух лет полномасштабной войны медиа фактически не освещали работу ТЦК. При этом руководство в областях отказывалось комментировать ситуации, когда их работники превышали свои полномочия, или коррупционные скандалы отдельных руководителей ТЦК.

В конце концов, отношение общества к самой структуре и ее сотрудникам значительно ухудшилось. Особенно это почувствовали участники боевых действий, которых после ранений перевели работать в тыл - раздавать повестки. И теперь вместо благодарностей за защиту они иногда слышат в свою сторону проклятия.

Об этом рассказали "Громадському" работники Тульчинского ТЦК (Винницкая область), где до 90% сотрудников - ветераны, некоторые - после тяжелых ранений.

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"Говорят: "Чего ты вернулся, чего тебя там не убили, чего теперь здесь повестки раздаешь?". Я в прошлом году, когда был после госпиталя в отпуске, меня люди приветствовали, а теперь многие и не здороваются", - говорит сотрудник ТЦК Дмитрий.

Другой сотрудник Александр, который работает в ТЦК после тяжелого ранения, рассказал, что у него нет барабанной перепонки поэтому он не может выносить крика. А его напарник Юрий после конфликтных ситуаций с мужчинами мобилизационного возраста пьет таблетки от давления.

Военнослужащие Тульчинского ТЦК говорят, что больше всего спорят и скандалят те, кто имеет бронь и знает, что их не мобилизуют. Так они самоутверждаются.

А некоторые граждане с помощью ТЦК пытаются решить семейные проблемы.

"Бывало, что звонит женщина и говорит, что у нее муж - уклонист, можем ли его мобилизовать. Но мы так не работаем. Нам и без того уже создали имидж карательного органа", - говорит Екатерина Губрий, военнослужащая Винницкого областного ТЦК и СП.

Отношение к мобилизации и ТЦК в Украине

Как рассказывают в ТЦК, реакция украинцев на повестки, несмотря на тяжелый период на фронте, осталась одинаковой. Люди как и раньше не хотели добровольно брать повестки, так и сейчас - часто приходится вызывать полицию и действовать согласно законам Украины, чтобы выполнить свой долг.

Из-за войны и мобилизации украинцы часто с предубеждением относятся к работникам ТЦК, хотя те, по сути, просто выполняют свою работу, как и другие слои населения на своих должностях.

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