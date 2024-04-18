Стоимость популярного овоща в Украине продолжает снижаться. Оптовые цены на картофель достигли отметки 12-17 грн/кг, что в среднем на 14% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.
"По словам ключевых игроков рынка, предложение картофеля на текущей неделе оставалось достаточно объемным, в то время как спрос на продукцию продолжал снижаться. К тому же многие покупатели жаловались на качество предлагаемой продукции и зачастую отказывались от закупок", - говорится в сообщении EastFruit.
При этом указано что, цена на картошку в Украине в среднем в 2,7 раза выше, чем в аналогичный период прошлого года. При этом, учитывая достаточно большие объемы овоща на рынке, украинские фермеры не исключают, что цена будет и дальше падать.
Сколько стоит картошка в супермаркетах
18 апреля картошку отечественного производителя в самых популярных среди украинцев супермаркетах продают по следующим ценам:
- Сильпо – 24,70 грн/кг;
- АТБ – 23, 89 грн/кг;
- Варус – 24,90 грн/кг.
Цена на овощи Украине - последние новости
12 апреля стало известно, что оптовые цены на картофель в Украине опустились до 14-18 грн/кг, что в среднем на 13% дешевле в сравнении с прелдыдущей неделей.
В свою очередь белокочанная капуста урожая 2023 подорожала. Так, среднем цена подскочила на 40%, в результате овощ поступает в продажу по цене 8-13 грн/кг.