Картофель продолжает падать в цене из-за низкого спроса.

Стоимость популярного овоща в Украине продолжает снижаться. Оптовые цены на картофель достигли отметки 12-17 грн/кг, что в среднем на 14% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

"По словам ключевых игроков рынка, предложение картофеля на текущей неделе оставалось достаточно объемным, в то время как спрос на продукцию продолжал снижаться. К тому же многие покупатели жаловались на качество предлагаемой продукции и зачастую отказывались от закупок", - говорится в сообщении EastFruit.

При этом указано что, цена на картошку в Украине в среднем в 2,7 раза выше, чем в аналогичный период прошлого года. При этом, учитывая достаточно большие объемы овоща на рынке, украинские фермеры не исключают, что цена будет и дальше падать.

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Сколько стоит картошка в супермаркетах

18 апреля картошку отечественного производителя в самых популярных среди украинцев супермаркетах продают по следующим ценам:

Сильпо – 24,70 грн/кг;

АТБ – 23, 89 грн/кг;

Варус – 24,90 грн/кг.

Цена на овощи Украине - последние новости

12 апреля стало известно, что оптовые цены на картофель в Украине опустились до 14-18 грн/кг, что в среднем на 13% дешевле в сравнении с прелдыдущей неделей.

В свою очередь белокочанная капуста урожая 2023 подорожала. Так, среднем цена подскочила на 40%, в результате овощ поступает в продажу по цене 8-13 грн/кг.

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