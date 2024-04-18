Сейчас американская нефть торгуется ниже 85 долларов, а нефть марки Brent опустилась ниже 90 долларов за баррель.

Война между Израилем и Ираном может взвинтить цены на нефть до баснословных 130 долларов. Для реализации этого прогноза необходимо соблюдение нескольких условий.

CNBC пишет, что значительный рост цен на нефть, по прогнозу Bank of America, до 2025 года может спровоцировать прямое боевое столкновение Израиля и Ирана. Если военный действия затянутся надолго и коснуться энергетической инфраструктуры, то стоит ожидать повышения цен на "черное золото" на 30-40 долларов за баррель.

При этом цена на нефть марки Brent может подскочить до 130 долларов во втором квартале, в то время как цена на американскую нефть взлетит до 123 долларов. Этот сценарий предполагает, что из-за войны добыча нефти в Иране сократится на 1,5 миллиона баррелей в день.

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В конечном итоге ОПЕК+ начнет сбрасывать баррели, но это приведет к сокращению свободных мощностей группы. В итоге в 2025 году цена на нефть марки Brent установится на уровне 100 долларов, в то время как американская нефть опустится до 93 долларов.

В настоящее время американская нефть торгуется ниже 85 долларов, а нефть марки Brent опустилась ниже 90 долларов за баррель, так как фьючерсы теряют прибыль, полученную в преддверии нападения.

Аналитики предупредили, что реакция рынка на атаку на прошедших выходных была достаточно сдержанной и "может не отражать среднесрочных экономических и геополитических последствий" прямого нападения Ирана на Израиль.

Bank of America считает, что масштабная региональная война может оказать существенное влияние на экономику США и денежно-кредитную политику ФРС. Если война приведет к серьезным перебоям в поставках нефти за пределами Ирана, и рынок потеряет 2 миллиона баррелей в сутки или более, то цены подскочат на 50 долларов за баррель.

"Если потери поставок будут нарастать на региональном уровне, доступ к свободным производственным мощностям также может оказаться затруднительным, поэтому цены на нефть, вероятно, будут держаться выше 150 долларов за баррель в течение нескольких месяцев", - прогнозируют аналитики банка.

Если текущий конфликт останется ограниченной стычкой, которая не нарушит поставки энергоносителей, то на нефтяном рынке будет дополнительная наценка за риск в размере 5-10 долларов за баррель, что окажет незначительное влияние на экономическую и монетарную политику США. На данный момент все ждут, каким будет ответ Израиля на последнюю атаку Ирана.

Экспорт нефти РФ - последние новости

В марте стало известно, что Китай импортирует рекордное количество российской нефти. По данным аналитической компании Kpler, в прошлом месяце азиатская страна получала около 1,7 млн баррелей российской нефти в день.

На днях издание Bloomberg писало, что объем российского экспорта нефти по морю вырос до 11-месячного максимума. Резкое увеличение объемов поставок в сочетании с ростом цен на нефть марки Urals привело к увеличению доходов Москвы от продажи нефти. За неделю валовая стоимость экспорта сырой нефти выросла до 2,15 миллиарда долларов с 1,82 миллиарда долларов. Средний доход за четыре недели увеличился примерно на 170 миллионов долларов до 1,92 миллиарда долларов в неделю.

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