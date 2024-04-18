Ситуацию пытаются урегулировать с помощью импорта электроэнергии.

На этой неделе потребление электроэнергии растет из-за значительного похолодания. В энергосистеме наблюдается дефицит. Однако графики отключений для бытовых потребителей пока не планируют применять. Об этом глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал в эфире телемарафона.

"На фоне многих поврежденных электростанций имеем дефицит мощности, поэтому применяем аварийную помощь из ЕС. На вечер, по нашим прогнозам, придется также применить определенные ограничения промышленности... Сейчас мы не планируем применять графики, которые привели бы к отключению бытовых потребителей. Это не касается города Харькова, где есть особая своя ситуация, но во всех других регионах мы не планируем применять ограничения в отношении бытовых потребителей", – отметил Кудрицкий.

Он призвал всех потребителей – домохозяйства так бизнес – по возможности ограничить электропотребление, особенно с 19:00 до 22:00 вечера.

Видео дня

На вопрос, долго ли еще будет дефицит в энергосистеме, глава НЭК ответил, что подобные ситуации будут периодически случаться, потому что полное восстановление электростанций занимает длительное время. К тому же продолжается сезонная ремонтная кампания на АЭС, поэтому время от времени в энергосистеме будет дефицит, который будут пытаться покрыть за счет импорта из Европы.

Отключение света

Утром 18 апреля "Укрэнерго" сообщало о дефиците электроэнергии в энергосистеме. Диспетчерский центр был вынужден привлекать аварийную помощь из энергосистем европейских стран. Также в компании предупредили, что в пиковые часы будут применять ограничения для промышленных потребителей.

Генеральный менеджер в сфере безопасности и устойчивости аналитического центра Dixi Group Елена Лапенко заявила, что Украина должна использовать быструю децентрализацию генераций для восстановления от разрушений энергообъектов.

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