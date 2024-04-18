В результате удара пострадали двое мужчин.

В результате ракетной атаки российских оккупантов по Днепропетровской области повреждены инфраструктурный объект и предприятие. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Враг атаковал Днепровский район. Предварительно, из-за ракетного удара пострадали двое мужчин - 30 и 35 лет. Госпитализированы в состоянии средней тяжести", - отметил он и добавил, что в результате атаки произошло несколько возгораний.

Позже Лысак проинформировал, что в результате ракетной атаки на область в Днепровском районе повреждены инфраструктурный объект и предприятие.

Видео дня

"До сих пор бушуют и два пожара", - рассказал глава ОВА.

Ночная атака "Шахедов" на Украину - детали

В ночь на 18 апреля российские оккупанты атаковали Украину 13-ю ударными беспилотниками типа Shahed-131/136 из районов Приморско-Ахтарск (Россия) и мыса Чауда (оккупированный Крым).

Все 13 "Шахедов" были сбиты в Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Полтавской, Хмельницкой, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.

По информации представителя Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Ильи Евлаша, беспилотники двигались по стандартным маршрутам, выполняли, в том числе и разведывательную функцию.

"Старались комбинировать, обходить различными участками местности. Как правило, это труднодоступные участки вдоль рек, балок - там, где сложно добраться огневым мобильным группам", - рассказал он.

Относительно активности "Шахедов" над Ивано-Франковской областью, то, по словам Евлаша, наверное, враг "считает, что там есть какие-то цели, которые достойны его внимания".

Вас также могут заинтересовать новости: