Через месяц пройдет Евровидение 2024 - где смотреть и когда - читайте в материале.

В этом году 68-й песенный конкурс проводится в одной из Скандинавских стран. Швеция Евровидение 2024 организовывает в городе Мальме. В этом году участие в конкурсе примут 37 стран, кроме Румынии, которая отказалась от конкурса из-за финансовых трудностей.

Когда Евровидение 2024 и где можно посмотреть

Как всегда, этапы песенного конкурса делятся на три части - первый и второй полуфиналы, а также финал. Первый полуфинал пройдет 7 мая, второй - 9 мая. После этого остается дождаться самой интересной части, которую предлагает Евровидение - финал 2024 пройдет в Мальме 11 мая.

Запомните, где можно посмотреть Евровидение 2024 - прямая трансляция доступна на трех платформах:

Видео дня

телеканал Суспільне Культура

сайт Суспільне Культура

сайт Суспільне Євробачення

Евровидение 2024 смотреть онлайн невозможно, если не знать, кто именно будет принимать участие в конкурсе. Известно, что в первом полуфинале выступят 15 стран, во втором - 16, а в финале зрители смогут оценить выступления 20 стран (по 10 из каждого полуфинала), а также Германии, Великобритании, Швеции, Испании, Италии и Франции.

Самый важный для каждого украинца вопрос - кто поедет на евровидение 2024 от Украины. В этом году нашу страну на песенном конкурсе представят Jerry Heil и alyona alyona с композицией "Maria & Teresa".

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