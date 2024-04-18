Особо отличились боевики, ушедшие на фронт из исправительных колоний и СИЗО – заключенные, помилованные российским диктатором Владимиром Путиным.

В Российской Федерации второй год подряд растет число приговоров насильникам. Как сообщает "Можем объяснить", за два года войны значительно увеличилось число приговоров по делам против половой неприкосновенности. Издание сделало такие выводы, изучив статистику Судебного департамента Верховного суда РФ. Отмечается, что с момента полномасштабного вторжения России в Украину, число осужденных за изнасилования возросло почти на 10%, за насильственные действия сексуального характера - почти на четверть, а фигурантов, получивших срок за развратные действия в отношении несовершеннолетних (детей в возрасте до 16 лет), стало больше на 61%.

Как уточняет "Можем объяснить", свой вклад в статистику вносят вернувшиеся с войны в Украине "ветераны" так называемой "СВО". Особо отличились боевики, ушедшие на фронт из исправительных колоний и СИЗО – заключенные, помилованные российским диктатором Владимиром Путиным.

Ресурс приводит несколько резонансных случаев. Так, в городе Киров вернувшийся с войны "вагнеровец" Дмитрий Ефимов изнасиловал девушку. Свой предыдущий тюремный срок он отбывал на изнасилование и убийство. По данным "Базы", в частности, в феврале фигурант заманил 22-летнюю девушку в гаражи, посадил в чужую припаркованную машину и в ней изнасиловал. Когда Дмитрий ненадолго отвлекся, девушке удалось убежать. Ефимов решил замести следы и сжег автомобиль, в которой совершил преступление.

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В Оренбурге помилованный вагнеровец Юрий Гаврилов изнасиловал пятиклассницу. Как пишут росСМИ, семья девочки была знакома с 33-летним Гавриловым - 11-летняя школьница должна была зайти к нему домой, чтобы забрать музыкальную колонку. Злоумышленник два часа издевался над девочкой, она выжила лишь потому, что пообещала никому не говорить о случившемся. Насильник (известный среди местных, как преступник и наркоман) запугал ребенка, которого мать увидела на улице – избитой и растрепанной. В полицию Гаврилова привезли неизвестные в багажнике автомобиля.

Еще один резонансный случай произошел в Петербурге. Осужденный насильник и убийца был помилован, чтобы пойти на войну, а после возвращения задержан по новому обвинению - в надругательстве над жительницей города.

По словам руководителя центра "Насилию.нет" Анны Ривиной, статистика роста насилия - лишь верхушка айсберга: в военное время жертвы реже обращаться в полицию.

"Мы видим уровень насилия со стороны военных, которые возвращаются, и они абсолютно не в порядке. Видим уровень насилия со стороны мирного населения, потому что людей, не участвующих в войне, тоже "коротит" по-разному. Хотя у нас нет возможности показать количественные изменения, качественные – налицо", - сказала Ривина.

Деяния "героев" в РФ

В Новосибирске (РФ) за изнасилование двух детей осужден бывший наемник ЧВК "Вагнер". В частности, 17 лет колонии строгого режима получил участник войны против Украины Сергей Шахматов, которого задержали в мае 2023 года. Пострадавшим на момент изнасилования было 10 и 12 лет. Преступление совершено через несколько дней после того, как у 42-летнего "героя" закончился контракт. По данным следствия, он встретил двух девочек из 4 и 5 классов, пригрозил подорвать их гранатой, затем завел за гаражи и надругался.

Недавно стало известно, что за участие в так называемой "СВО" Кремль помиловал двух участников организованной преступной группировки "Цапковские", которая печально прославилась массовым убийством 12 человек (включая детей) в 2010-м году в Краснодарском крае РФ. Банда, которую многие годы "прикрывали" силовики, с 1990-х занималась практически всеми видами криминального бизнеса, при этом держа в страхе все местное население. На ее счету - множество преступлений, в том числе убийства и избиения, систематические изнасилования местных девушек – все преступления покрывали местные силовики.

На войну в Украину отправились Вячеслав Рябцев ("Буба") и Андрей Быков ("Бык"). Сначала "Группа Вагнера" не хотела брать их к себе, но поскольку Рябцев в свое время пошел на сделку со следствием, ему "помогли" попасть на войну. Утверждается, что он уже на свободе – женился и живет в одном из городов Краснодарского края. По некоторым данным, Быков проходит лечение "на территории ЛДНР" после тяжелого ранения. Что с ним будет дальше – не ясно, но помилование у него "на руках".

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