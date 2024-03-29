Ккто такой военнообязанный в Украине и кто такой призывник - рассказываем, в чем отличие этих двух категорий и когда не могут призывать на военную службу.

Военнообязанный и призывник - это разные статусы. Но тем не менее, их иногда путают, ошибочно полагая, что это одно и то же. Рассказываем, кто такой призывник, чем он отличается от военнообязанного и подлежат ли призывники мобилизации.

Воинская обязанность и ее категории

Согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе" выделяют такие категории воинской обязанности:

допризывник - тот, кто подлежит приписке к призывным участкам и должен становиться на учет в год достижения 17-летнего возраста;

призывник - это тот, кто уже приписан к призывному участку, возраст призовника - 18-27 лет;

военнослужащий - тот, кто проходит военную службу;

военнообязанный - тот, кто находится в запасе для комплектования ВСУ и других военных формирований на особый период и для выполнения работ по обеспечению обороны государства, и может быть призван на военную службу с 18 или 27 лет и до 60 лет;

резервист - тот, кто проходит службу в резерве и привлекается для комплектации воинских частей в мирное и военное время.

Статус указывается в военно-учетном документе.

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Призывник и военнообязанный - разница

Как уже говорили, призывники - это украинцы в возрасте от 18 до 27 лет, приписанные к призывному участку. Они не являются военнообязанными, если они не имеют статуса военнообязанного (к примеру, не служили в армии). Пойти на военную службу такой призывник может лишь по собственному желанию - по контракту.

Военнообязанные - украинцы с 27 до 60 лет, как говорилось ранее, находящиеся в запасе для комплектования ВСУ и других военных формирований - которые признаны годными или ограниченно годными для несения военной службы и не забронированы в установленном порядке на период мобилизации, а, значит, могут быть мобилизованы. Также на военную службу могут призывать украинцев в возрасте с 18 до 27 лет, если они имеют статус военнообязанного.

То есть, призывник является военнообязанным, если у него есть статус военнообязанного, в другом случае призовника не могут мобилизовать без его согласия.

Ранее мы рассказывали, какой будет мобилизация с 1 апреля - кто должен прийти в ТЦК без повестки.

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