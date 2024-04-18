Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок вызвала российского посла "на ковер".

В немецком городе Байройт арестовали предполагаемых российских агентов, которые готовили серию терактов.

Как сообщает BILD, федеральный генеральный прокурор Йенс Роммель согласовал арест двух человек, которых подозревают в шпионаже в пользу РФ. По данным СМИ, предполагается, что подозреваемые пытались собрать информацию об американских военных базах на территории Германии, а также готовили атаки на военные транспортные маршруты в стране.

"Главный обвиняемый - 39-летний россиянин немецкого происхождения Дитер С. Его обвиняют в сотрудничестве с российскими спецслужбами, агентурной деятельности с целью саботажа и "создании угрозы безопасности" для военных объектов", — говорится в сообщении.

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Как считает следствие, фигурант, в частности, поддерживал связь с сотрудником одной из спецслужб РФ, вместе с которым разрабатывал планы диверсий в Германии с октября 2023 года.

"По данным Федеральной прокуратуры, Дитер С. договорился о совершении взрывов и поджогов объектов военной инфраструктуры и промышленных объектов в Германии. Он уже готовился к этому и собирал информацию о потенциальных целях, включая объекты вооружённых сил США", — отмечает BILD.

Второй фигурант - тоже россиянин немецкого происхождения, 37-летний Александр Й. Генпрокуратура его также обвиняет его в том, что он действовал в качестве агента российских спецслужб: он поддерживал контакт с Дитером как минимум с марта 2024 года. Оба мужчины жили в городе Байройт в Баварии.

По версии следствия, подозреваемые собирались помешать доставке военной помощи из Германии в Украину.

Как стало известно BILD, в окрестностях Байройта силовики провели обыски в двух домах, где были задержаны подозреваемые. По данным издания, Дитер, действуя в интересах российских спецслужб, осуществлял съемку секретных военных объектов. По уточненным данным, в планах диверсанта взрывы и поджоги военной инфраструктуры, промышленных объектов на территории ФРГ. Он шпионил за объектами ВС США в Графенвере (земля Бавария), где находится полигон, на котором армия США обучает украинских солдат.

Дитера отправили под арест сегодня, заседание суда по избранию меры пресечения для Александра отправится завтра, 19 апреля.

По информации BILD, после скандального задержания министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок вызвала российского посла в МИД.

"Наши органы безопасности предотвратили возможные атаки, которые могли быть нацелены на нашу военную помощь Украине. Мы продолжим оказывать поддержку Украине и не позволим нас запугать", — заявила министр внутренних дел ФРГ Ненси Фезер.

Российские шпионы

Напомним, недавно СБУ рассказала детали о покушении на начальника Херсонской ОВА Александра Прокудина. Предатель, который работал на военную разведку РФ, отслеживал локации наибольшего сосредоточения личного состава и боевой техники ВСУ, а также расположение фортификационных сооружений. Как выяснилось, фигурант причастен к покушению на Прокудина. Установлено, что именно по координатам и "подсказкам" агента оккупанты пытались попасть по автомобилю чиновника FPV-дроном. Беспилотник был оснащен выстрелом к ручному противотанковому гранатомету РПГ-7 - он должен был взорвать машину, в которой находился чиновник.

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