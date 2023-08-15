Причин появления гипертонии множество. И бывает, что нужно понизить давление в домашних условиях подручными средствами.

Несмотря на бытующее мнение, что гипертонией страдают люди преимущественно старшего возраста, сейчас эта болезнь "помолодела" и может встречаться у 25-30 летних. Поэтому с вопросом, как понизить давление, сталкивается все больше и больше жителей планеты.

Что помогает быстро понизить давление и от чего оно повышается

Повышенным давлением считается то, которое превышает показатели 140/90. Хотя исследования, проведенные Американской кардиологической ассоциацией, снизили эту планку до 130/80. При этом стоит напомнить об индивидуальных особенностях организма, поэтому чтобы понять, какое давление для вас является нормой, проконсультируйтесь у лечащего врача.

Причин, почему повышается давление, множество. Это может быть и результатом заболеваний, последствием стресса, недосыпа или нервного перенапряжения. Поэтому мы остановимся на вопросе, как понизить давление в домашних условиях, ведь в нынешнее неспокойное время не всегда есть возможность оперативно обратиться к врачу или сбегать в ближайшую аптеку.

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Как за 5 минут понизить давление - простые методы

Сперва подчеркнем - не занимайтесь самолечением и обязательно обратитесь к врачу. Особенно с такой серьезной проблемой, как высокое давление, ведь гипертония может привести к серьезным заболеваниям, как инсульт, инфаркт и прочее.

Один из способов, как быстро понизить давление - прием медицинских препаратов. Подобрать правильное лекарство и дозировку для вас должен доктор. К тому же, некоторые из них влияют не на само давление, а на причину его повышения.

Из условно безопасных, помочь снизить артериальное давление могут корвалол или валерианка. Однако принимать их можно, только если нет аллергии на любые компоненты в их составе.

Но если под рукой нет аптечки, вот еще что помогает быстро понизить давление:

Дыхательная гимнастика. Попробуйте расслабиться и сделать медленный глубокий вдох, считая до пяти, и также неспешно выдыхайте. Повторяйте это несколько минут.

Ванночка для ног. Наполните тазик горячей водой и окуните в него ноги (можно и руки) на 10 минут. Сосуды расширятся и давление снизится.

Проточная вода. Если горячей воды нет, подойдет и холодная - умойтесь и подержите руки около минуты-двух.

Соленая ванна. Наполните ванну водой температурой 37-38 градусов, добавьте до 10 столовых ложек соли, и полежите в ней до 15 минут.

Если давление очень высокое, усадите человека в полулежачее положение и позвоните в скорую. Если есть, можно дать под язык таблетку (или меньше) каптоприла, андипала или капотена.

Как понизить давление народными средствами - "бабушкин" лайфхак

Если аптечка оказалось пустой, а за окном - комендантский час и сбегать в аптеку не получится, возникает вопрос, как понизить давление без таблеток. Да и ванночек может не оказаться под рукой. И тут на помощь приходят народные методы.

Среди способов, как быстро снизить давление без лекарств, рекомендуется выпить негорячий зеленый чай. Так же положительный эффект могут оказать мятный чай или каркаде. Также в продаже есть различные фиточаи, в том числе для понижения давления.

Можно сделать компресс из яблочного уксуса - приложите смоченную в нем ткань ко лбу или к стопам на 10-15 минут.

При регулярном приеме помочь сбить давление может калина - употребляйте по две-три столовых ложки в день (можно в виде морса или сока).

Не очень быстрый, но тоже хороший способ борьбы с повышенным давлением - имбирь. Чайную ложку измельченного корня залейте стаканом кипятка и оставьте настаиваться на два часа. Выпейте раствор в течение дня за два-три раза перед употреблением пищи.

Людям, страдающим гипертонией, рекомендуется включить в рацион рыбу, орехи, бананы, а также продукты, богатые клетчаткой, например - свежие фрукты, овощи, бобовые, крупы вроде овсянки, гречки или чечевицы.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал способы, как повысить давление быстро без лекарств.

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