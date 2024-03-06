Что такое яровой чеснок, чем он отличается от озимого, когда его лучше сажать и как это делать.

Можно ли посадить чеснок весной? Можно, и многие огородники садят его именно два раза в год. Но весной садят не озимый, а яровой чеснок. Чем они отличаются между собой, когда и как правильно сажать чеснок - рассказываем ниже.

Чеснок яровой и озимый - отличия

Казалось бы, чеснок - он и есть чеснок, но яровой (весенний) и озимый (зимний) виды отличаются между собой:

у ярового вкус более мягкий, чем у озимого;

весенний чеснок меньше болеет и практически не страдает от вредителей;

хранится яровой чеснок лучше озимого;

озимый чеснок дает лучший урожай, чем ярый;

зимний чеснок быстрее созревает.

Различить внешне эти два вида чеснока очень просто: у озимого крупные зубки, покрытые розово-фиолетовой оболочкой, и собраны вокруг стержня. У ярового - мелкие зубчики без стержня (хотя есть сорта и с ним).

Видео дня

Когда сажать ярый чеснок

Когда сажать яровой чеснок? В этом деле опытные огородники советуют всегда ориентироваться на погоду: грунт должен достаточно прогреться (до 6-8°С). Обычно это происходит в апреле, иногда в начале мая. Затягивать с посадкой не стоит - у ярового чеснока более длинный период вегетации (90-100 дней), чем у озимого (75-90 дней), поэтому нужно будет время, чтобы набраться сил для роста.

Когда сажать чеснок по народным приметам

Народные приметы советуют сажать чеснок после праздника Благовещение - только после того, как Господь благословит землю. В 2024 году Благовещение отмечают по новому церковному календарю 25 марта, по старому - 7 апреля. До этого времени - нельзя. Но, чтобы не ошибиться в сроках посадки, лучше все-таки ориентироваться на погодные условия.

Где сажать чеснок весной

Выберите солнечное, защищенное от сквозняков место. Если грядку не удобряли осенью, то за две недели до посадки можно внести в грунт органику - примерно 1 ведро перегноя на 1 кв. м грядки - и перекопать. Если у грунта повышенная кислотность, добавьте извести, если же он более щелочной - золу. Перед посадкой еще раз хорошенько разрыхлите грунт - чеснок это любит.

Совет: лучше сажать чеснок на грядках, где росли в прошлом году огурцы, капуста, бобовые, бахчевые. Не стоит высаживать туда, где росли луковичные (как минимум еще 3 года), а также томаты и картофель - у них общие заболевания и вредители.

Как сажать чеснок зубчиками

Первым делом следует отобрать самые крупные и здоровые зубчики, без повреждений - их и нужно высаживать. Далее делаем так:

заворачиваем зубчики во влажную ткань и кладем на неделю в прохладное место (можно на полку холодильника) - так мы ускоряем процесс прорастания;

накануне посадки достаем зубчики и замачиваем в теплой воде (не более, чем на 12 часов);

если есть возможность - можно замочить в растворе марганцовки.

Все - можно приступать к посадке.

Как сажать чеснок весной: в хорошо увлажненную и рыхлую почву - донышком вниз в бороздки глубиной 3-4 см, на расстоянии примерно 5-6 см. Между рядами расстояние нужно сделать 15 см.

Можно замульчировать грядки - например, соломой, стружкой или опилками. Мульча будет сохранять влагу в почве, уберегать от заморозков и препятствовать росту сорняков. Взойдет яровой чеснок примерно через 1,5-2 недели.

Ранее мы рассказывали, что любит цветная капуста - когда и как ее посеять, чтобы вырастить крепкую рассаду.

Вас также могут заинтересовать новости: