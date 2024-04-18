Это произошло в тот момент, когда мужчина попал в больницу.

Известная украинская радиоведущая Соня Сотник рассказала, что сама сделала предложение своему избраннику Михаилу, который пошел добровольцем на фронт еще в 2014 году.

По ее словам, он попал в госпиталь, в реанимацию, а туда пускали только жен. Поэтому она предложила мужчине расписаться, чтобы у нее была возможность его навещать.

"Михаил попал в госпиталь и я поняла, что нам нужно расписываться, потому что тогда согласовали, что мужья и жены могут попадать в реанимацию. И говорю ему: "Надо жениться, потому что вдруг что, а я никто и зовут меня никак. И он примчался и мы расписались за сутки, быстреньк.о И он помчался обратно на фронт", - рассказала знаменитость в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці".

Также Соня Сотник рассказала о том, как зародились ее отношения с мужем. Это произошло в 2016 году после ряда благотворительных концертов.

После одного из них они зашли в бар с друзьями. Там у них разгорелась дисскусия, в ходе которой Соня и Михаил даже поссорились. Однако пара помирилась и начала строить отношения.

Известно, что у Михаила есть дети от предыдущего брака. По словам Сони, он их обожает. Общих детей у них нет.

Напомним, ранее Виталий Козловский рассказал, почему ему пришлось бросить жену и сына.

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