Украина игнорирует призывы США о прекращении атак беспилотников в России.

Украина инвестировала сотни миллионов долларов в беспилотники дальнего радиуса действия, способные искать и поражать удаленные цели. Сейчас их производят полдюжины компаний.

"Лучшая из новых моделей имеет запас хода 3000 км и способна достичь Сибири. Рожденная из-за необходимости - Запад неохотно предоставлял Украине оружие дальнего радиуса действия - эта программа подорвала значительную часть российской нефтяной и военной инфраструктуры. Но Белый дом недоволен и подталкивает украинцев к прекращению ударов", - пишет The Economist.

Беспокойства Америки были разными: от роста цены на нефть до перспективы неконтролируемого удара "глаз за глаз", в котором Украина могла бы оказаться в проигрыше. Опасения последнего возросли в конце марта, когда Россия нанесла многомиллионные убытки украинской энергетической инфраструктуре, пишет издание.

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Однако пока Украина игнорирует американские советы по прекращению ударов.

Как рассказал The Economist офицер разведки, ответственный за часть программы, он не получал инструкций о сворачивании операций. Хотя на прошлой неделе произошел переход от нацеливания на нефтяную инфраструктуру, но это, вероятно, временно. "Наши цели меняются с каждым днем. Мы не даем россиянам покоя", - говорит он.

Кроме того, один из производителей беспилотников утверждает, что не все американские представители согласны с такой политикой США.

Он отмечает, что его контакты "подмигивали", когда передавали предупреждения и частным образом "призывали продолжать".

Атаки украинских дронов

Как писал УНИАН, с начала года Украина осуществила серию беспилотных атак на ряд российских нефтеперерабатывающих заводов. По подсчетам специалистов, страна-агрессор потеряла до 15% нефтеперерабатывающих мощностей.

В начале апреля ВСУ впервые атаковали беспилотниками цели в Татарстане. Они находились в 1300 км от линии фронта. Издание BILD писало, что Украина вскоре применит дроны с дальнобойностью до 2000 км и более, которые могут атаковать Урал и Заполярье.

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