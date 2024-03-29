В начале апреля произойдет полное солнечное затмение - его смогут увидеть свыше 600 млн жителей Земли.

Солнечное затмение в апреле 2024 будет вторым по счету затмением этого года. Чем оно уникально, где и как его можно будет наблюдать и что советуют не делать астрологи в это время - рассказываем в материале.

Что такое солнечное затмение

Солнечное затмение - это период, когда Луна проходит между Солнцем и Землей и закрывает собой солнечный диск. Во время полного солнечного затмения спутник Земли полностью закрывает Солнце - в этот момент можно увидеть его внешнюю атмосферу, так называемую "солнечную корону".

Чем уникально полное солнечное затмение в апреле 2024

Полное солнечное затмение в апреле 2024 года произойдет в момент максимальной активности Солнца, поэтому "солнечная корона", о которой говорили выше, будет большой. Кроме этого, в момент затмения наблюдатели смогут увидеть на небосводе комету 12P/Понса-Брукса. Ее, кстати, можно наблюдать невооруженным глазом и сейчас - в Северном полушарии на северо-западе после захода Солнца.

Видео дня

Комета 12P/Понса-Брукса - это криовулканическая комета, которую также прозвали "дьявольской кометой" Понса-Брукса. Она представляет из себя ледяной вулкан, летящий сквозь космос. Когда на ней время от времени происходят ледяные извержения, то она становится ярче в течение нескольких дней. Выглядит комета как светящийся шар, от которого отделяется множество горящих полос, а появляется у нашей планеты раз в 71 год.

Когда солнечное затмение в апреле 2024 и где его наблюдать

Увидеть полное затмение Солнца во всей красе смогут в некоторых частях США (в 15 штатах), Мексики и Канады. Частное солнечное затмение будет также видно над Северной Америкой, северной частью Южной Америки и небольшой частью Европы (Исландией, Ирландией, западной Португалией и Великобританией). Это зрелище уже назвали "Большим американским затмением", всего его смогут увидеть 652 млн жителей Земли.

Полное солнечное затмение произойдет 8 апреля. Оно начнется в 18:42 по киевскому времени (15:42 GMT) и закончится в 23:52 по Киеву (20:52 GMT). Пик затмения начнется в 21:17 по Киеву (18:17 GMT).

Будет ли видно солнечное затмение в Украине? Нет, в Украине это затмение видно не будет, но его можно будет наблюдать во время прямой трансляции на YouTube-канале NASA.

Как солнечное затмение повлияет на нас

По словам астрологов, хотя солнечное затмение 8 апреля 2024 года будет видно только в некоторых частях Земли, его влияние будет ощутимо для всех жителей планеты.

Затмения происходят от четырех до шести раз в год (в 2024 году их будет четыре) и вызывают неожиданные перемены и поворотные моменты в нашей жизни. К примеру, если вы погрязли в нерешительности, затмение может заставить вас действовать - независимо от того, готовы вы к этому или нет. Также могут возникать непредвиденные события, которые потребуют радикальной смены направления.

Полное солнечное затмение в апреле приходится на новолуние в Овне и связано с лунным затмением 25 марта во время полнолуния в Весах. Сейчас мы проходим так называемый коридор затмений и находимся в цикле затмений на оси Овен-Весы. Эти знаки зодиака управляют войной и миром: Овном - воинственный Марс, Весами - примирительная Венера. Они прибыли, чтобы помочь нам найти баланс, но, к сожалению, человечество не очень хорошо справляется с этим заданием. Вместе с тем, в этот период у каждого из нас есть возможность установить мир на индивидуальном уровне - проанализировать свои отношения и то, насколько хорошо мы уживаемся с людьми, чьи ценности и планы могут сильно отличаться от наших собственных.

Что можно и что нельзя делать в солнечное затмение

Затмения сказываются на чувствах и поступках людей: спокойные вдруг становятся очень активными, энергичные - наоборот, вялыми. Если говорить образно, то солнечное затмение на какое-то время скрывает от нас свет, временно лишая чувства реальности, поэтому мы можем не отдавать себе отчет в некоторых своих действиях, а они в свою очередь могут потянуть за собой череду нежелательных последствий. Чтобы избежать этого, астрологи не советуют в день затмения:

идти на поводу у эмоций и принимать серьезные решения;

переезжать;

делать крупные покупки и заключать важные сделки;

брать на себя работу сверх нормы;

принимать судьбоносные решения - жениться, расставаться, менять работу;

впускать в жизнь новых людей;

злоупотреблять алкоголем.

Быть особо осторожными в это время следует людям с хроническими заболеваниями и болезнями сердечно-сосудистой системы - возможно недомогание. Есть также утверждения, что в период затмения увеличивается количество несчастных случаев, катастроф.

Кроме этого, затмения обнажают тени, поэтому будьте готовы к тому, что "похороненные" истины и секреты вырвутся наружу, а ситуации, которым больше не суждено быть, будут сметены без предупреждения. Но как бы вас это не шокировало - все происходящее поможет расчистить пространство для прогресса.

Что нужно делать в солнечное затмение? Проведите этот день в спокойствии, например, с близкими людьми, уделите время домашним питомцам или помогите бездомным. В это время хорошо мириться и отдавать долги.

По мнению астрологов, было бы не совсем правильным в период солнечного затмения "притвориться мертвым" - это время можно использовать с пользой. Затмение 8 апреля может направить вас на новый путь, который вы даже не представляли себе, и положить начало потрясающему личному развитию, глобальному событию или научному прорыву. Могут неожиданно открыться интересные и новые возможности. Определите свои намерения на ближайшие шесть месяцев, а после того, как закроется коридор затмений - приступайте к действиям. Бросьте себе вызов, чтобы засиять по-новому, и будьте открыты для личностного роста.

Ранее мы рассказывали, чем опасно лунное затмение в марте 2024 - советы астрологов и запреты.

Вас также могут заинтересовать новости: