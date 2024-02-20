Можно ли сыпать соль в унитаз и раковину - как это правильно делать, чтобы не повредить сантехнику.

Простой лайфхак с солью советуют применять для прочистки и дезинфекции раковин и унитазов. Давайте разберемся, как правильно засыпать соль в унитаз (или раковину), чтобы она "сработала" и чего делать нельзя.

Для чего засыпать соль в унитаз и раковину

Соль - довольно-таки универсальное средство. Ее используют для чистки и выведения пятен, как освежитель воздуха, применяют от плесени. Соль также советуют засыпать в раковину и унитаз, чтобы устранить небольшой засор, плохой запах, а также в качестве профилактического средства для прочистки канализации и труб.

Сколько соли в унитаз или раковину нужно засыпать и как это правильно делать

Чтобы устранить плохой запах или в качестве профилактики от засоров, советуют сделать следующее:

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засыпать в слив раковины 1 стакан соли;

залить сверху 0,5 л горячей воды (не выше 65°С);

подождать 20-30 минут, а затем пустить горячую воду.

Соль в унитаз засыпают в большем количестве - 2 стакана, а затем заливают 1 л воды, но ни в коем случае не горячей и не кипятка (!).

Важный момент: кипяток и очень горячую воду в унитаз лить нельзя по той причине, что ваш "белый друг" может треснуть (если он, конечно, не из металла). Не понравится кипяток и пластиковым трубам. Максимальная температура воды, которую можно лить в унитаз - 40-45°С.

Если случился небольшой засор в раковине, тогда соль можно использовать в сочетании с содой и уксусом. Для этого нужно: смешать 1 стакан соли и 1 стакан соды, засыпать в слив, добавить 3 ст. л. уксуса и оставить на 2 часа, а после пустить горячую воду.

Ранее мы рассказывали о том, как пробить унитаз с помощью подручных средств.

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