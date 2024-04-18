Какой церковный праздник отмечают 19 апреля по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

19 апреля по новому церковному календарю православные верующие вспоминают преподобного Иоанна Печерника. В народном календаре - Иван Ветхопещерник. Рассказываем о традициях дня, его приметах и запретах и кого почитают в церкви 19 апреля по старому стилю.

19 апреля 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

19 апреля по новому стилю (2 мая по старому) - день памяти преподобного Иоанна Печерника, который жил в VIII веке в Иудее.

О святом сохранилось немного сведений. В молодости Иоанн решил оставить мирскую жизнь и отправился в Лавру преподобного Харитона. Эта лавра находилась недалеко от Вифлеема, возле Мертвого моря и называлась Ветхой (древней) или Суккийской Лаврой. Иоанн поселился в ней и всю жизнь посвятил служению Богу. Его рукоположили в сан пресвитера и прозвали Ветхопещерником. В монастыре Иоанн и умер - "добре свершив всякую добродетель".

Видео дня

Праздник 19 апреля по старому стилю - день памяти святого Евтихия, архиепископа Константинопольского.

О чем говорят приметы на 19 апреля

По приметам сегодняшнего дня судят о том, какими будут весна и лето:

тепло в этот день - конец мая будет холодным, а если холодно - то теплым;

береза уже распустилась, а ольха только начала - лето будет жарким;

хмурый и дождливый день выдался - июнь будет солнечный и сухой.

Также 19 апреля наблюдают за закатом солнца: если он золотистый - ближайшие дни будут теплыми.

Что можно делать 19 апреля

У святого Иоанна просят защиты от воров, а также о скором поиске украденных вещей.

По народным традициям этот день - благоприятен для начала новых дел, в том числе и финансовых, и удачен для поездок. Считается, что в день памяти святого нужно обязательно помочь бездомным - животным и людям. Считается, что любая подобная помощь притянет в дом благополучие, но если отказать в ней - то это повлечет за собой финансовые трудности.

Что нельзя делать 19 апреля

Среди запретов, что сегодня нельзя делать - начинать ссоры, скандалы, ругаться, сквернословить, отказывать в помощи, особенно бездомным людям и животным.

Продолжается Великий пост 2024 - тем, кто постится, запрещено в течение поста употреблять скоромные продукты, а в этот день полагается сухоядение.

Народные приметы не велят думать о плохом - мысли обладают сильной энергетикой и могут материализоваться. Также запрещено давать в долг деньги и в этот день лучше не разводиться - иначе еще три года не женишься.

19 апреля - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Антон, Виктор, Георгий, Димитрий, Иван и Семен.

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