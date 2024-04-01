Узнайте, когда сеять арбузы на рассаду этой весной, а также в какой день лучше засевать дыню.

Арбузы и дыни - сочная бахчевая культура, лакомиться которой любят практически все, но вот вырастить ее в средней полосе решаются не все. Оказалось, что культивировать арбуз и дыню можно и на своем дачном участке, если знать правила выращивания. УНИАН выяснил, когда и как сажать арбузы весной 2024 года на рассаду.

Когда сажать арбузы и дыни на рассаду - благоприятные дни

Для того чтобы бахчевая культура выросла крепкой, большой и вкусной, важно выяснить, когда сажать арбузы на рассаду для теплиц и открытого грунта по лунному календарю. Как правило, огородники начинают высевать семена в конце апреля-начале мая, а вот в открытый грунт рассаду пересаживают через месяц - в конце мая-начале июня.

Запомните, когда сеять арбузы на рассаду в Украине весной 2024 года:

Видео дня

апрель - 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 22, 23, 24, 27, 30 число;

- 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 22, 23, 24, 27, 30 число; май - 2, 3, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 28, 29 число.

Наиболее благоприятные дни апреля - 25 и 26 число, если вы запланируете высадку семян в почву именно в эти даты, то будьте уверены, что рассада получит больше шансов на здоровый рост, чем если будут выбраны другие дни.

Как правило высаживать дыни и арбузы на рассаду - инструкция

После того как вы поняли, когда сажать арбузы на рассаду, важно правильно эту самую рассаду вырастить. Первое, что нужно сделать - подобрать качественные семена, а затем откалибровать их. Рассказываем, как это сделать:

отобрать крупные семена;

поместить их в стакан с соленой водой (на 200 мл 0.5 ч.л соли);

подождать 24 часа;

всплывшие семена выбросить;

утонувшие достать, выложить на марлю и просушить.

Интересный лайфхак: для того чтобы "активизировать" семена, их после просушки нужно переложить в тканевый мешочек или марлю и опустить в горячую воду (так семена взойдут быстрее).

Однако, стоит помнить, что пророщенные семена должны потом находиться в регулярно влажном грунте - если почва будет пересыхать, то посадочный материал тоже засохнет и погибнет.

Посадка дыни на рассаду и уход за арбузами - важные правила

Просто замочить семена и посадить их в горшочек - это превосходный вклад в будущий урожай, но далеко не финальный. Арбузы и дыни - это культура, за которой нужно правильно ухаживать.

Зафиксируйте для себя несколько важных моментов, чтобы не только знать, когда высаживать дыни и арбузы на рассаду, но и как не "угробить" растения:

почва должна быть рыхлой и без особых питательных компонентов (можно брать универсальный магазинный грунт и смешивать его с песком в соотношении 2:1);

важно обеспечить большое количество света (лампы или южная сторона окон);

до момента всходов следить, чтобы грунт был влажным, а после сократить так, чтобы земляной ком просыхал полностью;

за 1-2 недели до высадки рассады в грунт начать выносить ее на прохладный воздух, чтобы закалить.

Учтите, что никакие подкормки на этом этапе арбузам и дыням не нужны - если их использовать, то растение будет тратить силы на рост зеленой массы, а вам нужно, чтобы крепкой была завязь и урожай.

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