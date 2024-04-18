Насыщенность неба разведдронами снизилась - зафиксировано пролет 49 "разведчиков".

На юге Украины стало меньше более чем на сотню российских захватчиков и десять единиц вражеской техники. В Силах обороны юга Украины сообщили обновленные данные за последние боевые сутки.

Говорится, что на Ореховском направлении оккупанты совершили 5 штурмов в районе Старомайорского. На левобережье Днепра, на временно оккупированной Херсонщине, было три штурма в направлении плацдарма возле Крынок. В ВСУ говорят, что враг, понеся потери, отошел на свои исходные позиции. Сейчас получено подтверждение о том, что у него за этот же период времени уменьшилось на 104 оккупанта и 10 единиц вооружения и военной техники - 7 единиц автобронетехники, 2 артиллерийская система и БпЛА "Орлан-10". Также уничтожено 3 полевых пункта боеснабжения.

"Оккупанты давят артиллерийскими обстрелами, применяют большое количество ударных дронов различных типов, не прекращают аэроразведку. Хотя насыщенность неба разведдронами снизилась. В операционной зоне за минувшие сутки зафиксирован пролет 49 разведывательных дронов", - рассказали в Силах обороны.

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Говорится, что в течение боевых суток оккупанты на Ореховском направлении нанесли 4 авиационных удара с применением 4 управляемых авиабомб и более десятка неуправляемых авиационных ракет. Еще два авиационных удара нанесены оккупантами на Херсонском направлении - противник применил 2 управляемые авиабомбы и около десятка неуправляемых авиационных ракет. В результате бомбардировок Берислава ранен гражданский человек.

Также по населению прифронтовых территорий Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей врагом применено 165 FPV-дронов, сброшено с БпЛА различных модификаций 135 осколочных боеприпасов. На Херсонщине из-за этого гражданское лицо получило ранения, поврежден частный жилой дом.

Оккупационные войска 6 раз ударили из артиллерии по Херсону, обстреляли около десятка населенных пунктов Херсонщины, на Николаевщине - Очаковскую и Куцурубскую общины - пострадали четыре человека, более десятка жилых домов, гражданские автомобили и линия электропередачи повреждены.

На Днепропетровщине враг 4 раза обстрелял артиллерией Никополь, Червоногригорьевку, Вышетарасовку и Покровское (ранен человек), в Запорожье - около десятка населенных пунктов. В регионах повреждены административные здания, жилые дома, линия электропередач, газопроводы и т. д.

Война в Украине - ситуация на юге

16 апреля на Ореховском и Херсонском направлениях российская армия из-за ухудшения погодных условий изменила тактику, в частности в десять раз снизила количество разведывательных беспилотников. На Ореховском направлении оккупанты совершили 4 штурма, из которых 2 - в районе Старомайорского, по одному - в районе Роботино и Малой Токмачки. На левобережье Днепра было 5 штурмов в направлении плацдарма возле Крынок. Согласно сообщению, за это время на двух указанных направлениях благодаря работе ВСУ, уменьшилось (погибло и ранено) на 104 оккупанта и 9 единиц вооружения и военной техники, среди которых - пушка, 7 единиц автомобильной техники, антенна управления БпЛА. Также уничтожен наблюдательный пункт противника.

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