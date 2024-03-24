Страстная неделя, или Страстная седмица - это неделя перед Пасхой. В этот особый период православные вспоминают о последних событиях земной жизни Христа. В чем суть недели, значение каждого дня, что можно и нельзя делать в это время - рассказываем в материале.
Когда Страстная неделя в 2024 году
Страстная неделя перед Пасхой - одна из самых важных в церковном году. Ее считают седьмой неделей Великого поста, но на самом деле это отдельный период, во время которого вспоминают о страданиях Иисуса Христа.
В переводе с церковнославянского "страсти" означает "страдания". Поэтому "страсти Христовы" - это страдания Сына Божьего перед распятием и Его сошествие в ад.
Даты Страстной недели зависят от Пасхи. В этом году Воскресение Христово православные верующие будут отмечать 5 мая, то есть, неделя, предшествующая празднику, с понедельника и по субботу - и есть Страсная седмица.
В 2024 году Страстная неделя продлится с 29 апреля по 4 мая.
Надо сказать, что даты Страстной недели одинаковы, как для старого, так и для нового церковного календаря, поскольку они плавающие и зависят от Пасхи.
Страстная неделя по дням
Каждый день Страстной недели имеет свой смысл и называется Великим. В этот период в церкви не отмечают дни святых, не проводят венчание и таинство крещения - проходят только торжественные службы и подготовка к Пасхе.
- Великий понедельник
В храмах вспоминают ветхозаветного патриарха Иосифа, которого продали в рабство его же братья. Иосиф стал прообразом страдающего Спасителя.
На службе читают евангельский отрывок о проклятии Христом бесплодной смоковницы - символ нераскаявшейся души.
Также в понедельник начинают совершать Чин мироварения - изготавливают особое освященное ароматическое масло (миро), которое применяют для помазания после крещения.
- Великий вторник
На второй день Страстной седмицы вспоминают, как Иисус обличил фарисеев и книжников, а также его притчи о Страшном суде и конце мира, десяти девах, талантах и дани кесарю.
- Великая среда
Это день, когда Иуда предал Христа за 30 сребренников. Также в Великую среду вспоминают грешницу, которая омыла ноги Иисуса.
В храмах в последний раз читают молитву с поклонами, затем поклоны во время литургии отменяются до Троицы. Также это день исповеди.
- Великий четверг
Его еще называют Чистый четверг. Это день считается совершением первого таинства причащения. Во время Тайной вечери Христос дал апостолам хлеб и вино и сказал: "Сие есть тело Мое и сия есть кровь Моя". После этого он с учениками ушел в Гефсиманский сад помолиться - там его и предал Иуда Искариот.
В храмах проходит особая служба "Двенадцати страстных Евангелий", где вспоминают о страданиях Господа.
Верующие в этот день готовятся к Пасхе - пекут куличи и красят яйца, делают уборку.
- Великая пятница, или Страстная пятница
Самый скорбный день недели - в пятницу распяли Христа.
В храмах на службе вспоминают страдания Спасителя, из алтаря выносят плащаницу - изображение Христа, лежащего в гробе.
- Великая суббота
Предание повествует, что после смерти Христос попал в ад - и вызволил оттуда души праведников, в том числе и Адама с Евой.
В храмах в этот день проходят торжественные службы, священники уже надевают светлые праздничные облачения, мир замирает в ожидании чуда - Христова Воскресения.
Также в этот день уже начинают освящать в храмах принесенные паски (куличи) и яйца.
Страстная неделя - что нельзя делать
На Страстной неделе существует ряд строгих запретов. В это время нельзя:
- нарушать пост и веселиться;
- ссориться, злословить, скандалить;
- заниматься тяжелым физическим трудом (повседневными делами можно);
- праздновать свадьбы, дни рождения.
Что касается питания, то в последнюю неделю перед Пасхой тем, кто постится, следует держать строгий пост. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя есть на Великий пост 2024 - календарь питания по дням.
Свободное время в Страстную седмицу нужно посвятить молитве и посещению храма.