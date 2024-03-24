Что такое Страстная неделя, когда она начинается и как ее правильно провести.

Страстная неделя, или Страстная седмица - это неделя перед Пасхой. В этот особый период православные вспоминают о последних событиях земной жизни Христа. В чем суть недели, значение каждого дня, что можно и нельзя делать в это время - рассказываем в материале.

Когда Страстная неделя в 2024 году

Страстная неделя перед Пасхой - одна из самых важных в церковном году. Ее считают седьмой неделей Великого поста, но на самом деле это отдельный период, во время которого вспоминают о страданиях Иисуса Христа.

В переводе с церковнославянского "страсти" означает "страдания". Поэтому "страсти Христовы" - это страдания Сына Божьего перед распятием и Его сошествие в ад.

Видео дня

Даты Страстной недели зависят от Пасхи. В этом году Воскресение Христово православные верующие будут отмечать 5 мая, то есть, неделя, предшествующая празднику, с понедельника и по субботу - и есть Страсная седмица.

В 2024 году Страстная неделя продлится с 29 апреля по 4 мая.

Надо сказать, что даты Страстной недели одинаковы, как для старого, так и для нового церковного календаря, поскольку они плавающие и зависят от Пасхи.

Страстная неделя по дням

Каждый день Страстной недели имеет свой смысл и называется Великим. В этот период в церкви не отмечают дни святых, не проводят венчание и таинство крещения - проходят только торжественные службы и подготовка к Пасхе.

Великий понедельник

В храмах вспоминают ветхозаветного патриарха Иосифа, которого продали в рабство его же братья. Иосиф стал прообразом страдающего Спасителя.

На службе читают евангельский отрывок о проклятии Христом бесплодной смоковницы - символ нераскаявшейся души.

Также в понедельник начинают совершать Чин мироварения - изготавливают особое освященное ароматическое масло (миро), которое применяют для помазания после крещения.

Великий вторник

На второй день Страстной седмицы вспоминают, как Иисус обличил фарисеев и книжников, а также его притчи о Страшном суде и конце мира, десяти девах, талантах и дани кесарю.

Великая среда

Это день, когда Иуда предал Христа за 30 сребренников. Также в Великую среду вспоминают грешницу, которая омыла ноги Иисуса.

В храмах в последний раз читают молитву с поклонами, затем поклоны во время литургии отменяются до Троицы. Также это день исповеди.

Великий четверг

Его еще называют Чистый четверг. Это день считается совершением первого таинства причащения. Во время Тайной вечери Христос дал апостолам хлеб и вино и сказал: "Сие есть тело Мое и сия есть кровь Моя". После этого он с учениками ушел в Гефсиманский сад помолиться - там его и предал Иуда Искариот.

В храмах проходит особая служба "Двенадцати страстных Евангелий", где вспоминают о страданиях Господа.

Верующие в этот день готовятся к Пасхе - пекут куличи и красят яйца, делают уборку.

Великая пятница, или Страстная пятница

Самый скорбный день недели - в пятницу распяли Христа.

В храмах на службе вспоминают страдания Спасителя, из алтаря выносят плащаницу - изображение Христа, лежащего в гробе.

Великая суббота

Предание повествует, что после смерти Христос попал в ад - и вызволил оттуда души праведников, в том числе и Адама с Евой.

В храмах в этот день проходят торжественные службы, священники уже надевают светлые праздничные облачения, мир замирает в ожидании чуда - Христова Воскресения.

Также в этот день уже начинают освящать в храмах принесенные паски (куличи) и яйца.

Страстная неделя - что нельзя делать

На Страстной неделе существует ряд строгих запретов. В это время нельзя:

нарушать пост и веселиться;

ссориться, злословить, скандалить;

заниматься тяжелым физическим трудом (повседневными делами можно);

праздновать свадьбы, дни рождения.

Что касается питания, то в последнюю неделю перед Пасхой тем, кто постится, следует держать строгий пост. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя есть на Великий пост 2024 - календарь питания по дням.

Свободное время в Страстную седмицу нужно посвятить молитве и посещению храма.

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