США ввели такие ограничения из-за недавнего нападения Ирана на Израиль.

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против иранских производителей БпЛА после того, как страна совершила нападение на Израиль. Таким образом в США сообщили о новом раунде санкций против иранских физических лиц и компаний. Об этом пишет Finansial Times, ссылаясь на Министерство финансов США.

В ведомстве заявили, что санкции направлены против 16 человек и двух компаний, которые помогают в производстве беспилотников.

"Мы продолжим разворачивать наши санкционные полномочия для противодействия Ирану с дальнейшими действиями в ближайшие дни и недели", - заверила министр финансов США Джанет Йеллен.

В The Washington Post добавили, что санкции также направлены на иранское производство стали, таких ограничений власти США не применяли с 2021 года. По информации Министерства финансов США, за последние три года страна наложила санкции на более 600 связанных с Ираном субъектов хозяйствования.

"Наши действия на каждом шагу усложняют и делают дороже для Ирана продолжение его дестабилизирующего поведения", - добавила Йеллен.

Кроме того, под санкции попали пять компаний, которые занимаются поставкой материалов для иранского производителя стали Khuzestan Steel Company. Также под ограничениями будут находиться три дочерние компании иранского автопроизводителя, который обвиняется в поддержке режима страны.

"Новые санкции, о введении которых администрация дала понять в начале этой недели, похоже, призваны скорее обуздать, чем разжечь напряженность в регионе, поскольку президент Байден пытается предотвратить более широкое распространение боевых действий на Ближнем Востоке", - отметили в WP.

Как сообщал УНИАН, США планировали ввести новые санкции против Ирана из-за нападения на Израиль. Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан днем ранее заявил, что ограничения введут "в ближайшие дни".

"Мы без колебаний продолжим принимать меры в координации с союзниками и партнерами по всему миру, а также с Конгрессом, чтобы привлечь иранское правительство к ответственности за его злонамеренные и дестабилизирующие действия", - подчеркнул Салливан в своем заявлении.

Нападение Ирана на Израиль: что известно

В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль, запустив сотни дронов и ракеты. По данным армии обороны Израиля, большинство воздушных целей было сбито. Известно, что в результате обстрела пострадали 12 человек, среди которых 7-летний ребенок.

Позже руководство республиканцев в Палате представителей США заявило, что на следующей неделе будет голосовать за помощь Израилю. Таким образом США могут быстрее проголосовать и за помощь Украине.

В то же время страны Европы решительно осудили атаку Ирана на Израиль. Солидарность со страной выразили Франция, Германия, Латвия, Молдова, Испания, Норвегия, Литва, Эстония и Украина.

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